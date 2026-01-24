豆柴さんが赤ちゃんのそばでずっとクンクン…いったいどうしたのかと思ったら…？その後のワンコの驚くべき行動が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で202万回再生を突破。「立派なお姉ちゃん！」「頼りになるぅ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんと一緒に転がる犬→なぜかクンクンと嗅ぎ続けて…家族でも気づかなかった『異変』】

赤ちゃんに近づきクンクン…

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」に投稿されたのは、豆柴の女の子「わらび」ちゃんと、ご夫婦の間に生まれた赤ちゃんとの日常のワンシーン。

横たわっている赤ちゃんのそばで何やら思案顔のわらびちゃん。すると突然クンクン…と赤ちゃんに近づいて匂いを嗅ぐような仕草を見せ始めたとか。ミルクの甘い匂いに惹かれて近づくワンコもいますが、わらびちゃんの顔つきを見るとそうではない模様。いったいどうしたのでしょうか…。

少し離れてスンスン…

赤ちゃんの頭を嗅いだかと思ったら、少し離れた場所からもスンスンとお鼻を動かしていたというわらびちゃん。匂いの出所を探しているような行動をしていたといいます。

怪訝そうなお顔で赤ちゃんの周りをウロウロするわらびちゃんに『ひよりだよ』とパパが教えてあげますが、まったく反応を示しません。不可解な行動をするわらびちゃんに、パパも戸惑っている様子が伝わってきます。

パパも気づけなかった「あること」とは？

赤ちゃんの下半身をクンクンし続けるわらびちゃんを見て『おしっこしてるの？』と思わず問いかけたパパ。するとわらびちゃんは『そうだよ！』とでもいうようにパパを見上げたそう。

その通りだったことを確認したパパは『おしっこしてるわ…』と驚きを隠せません。赤ちゃんの足を優しくペロペロする微笑ましい姿は姉妹そのもの。控えめながらも的確に教えてくれるなんて、すでにお姉ちゃんっぷりを発揮しているわらびちゃんには頭が下がります。

このとき生まれたばかりだったひよりちゃんも現在2歳となり、わらびちゃんやお兄ちゃん犬「こむぎ」くんと仲良く、そして賑やかに過ごしているようですよ。

最高のベビーシッターわらびちゃんには「すでにお姉ちゃんだね」「なんか泣いてしまった…」「お利口さんすぎる」との感動や称賛のコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」には、2歳になったひよりちゃんとわらびちゃん、こむぎくんのパワフルな日常が紹介されています。かわいい3人に癒されてくださいね♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております