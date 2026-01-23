『王者の盤狂わせ～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～』（マイクロマガジン社）が2026年3月21日（土）に、『王者の盤狂わせ 2～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～』（マイクロマガジン社）が2026年4月20日（月）にGCN文庫より発売される。

【画像】著者やイラスト担当など、制作陣のコメント

WEB小説投稿サイトで話題を博した大人気将棋ライトノベル『ネット将棋トップランカーのド陰キャ、周りに将棋初心者だと思われながらリアル大会に出場する』の書籍化がGCN文庫にて実現。書籍化に際して、『王者の盤狂わせ』と改題。好評を博しているＷＥＢ版に大幅加筆・改稿を重ね、発売。第1巻・第2巻が2か月連続刊行される。

本作のイラストは、ふじ子が担当。今回公開された第1巻のカバーイラストの他にも、多くのイラストが収録されている。作品公式アカウントでは、作品の最新情報が発信されており、特別なプレゼントがもらえるキャンペーンも随時開催中。キャラクターデザインの発表なども予定されている。制作陣のコメントも公開された。

盤上の常識も、盤外の陰謀も、王者の一手で狂わせる。次世代の将棋魔王譚、ここに開幕。ネット将棋の世界でプロ棋士さえも戦慄させる、生きる伝説〝自滅帝〟。様々な噂が囁かれるその正体は、冴えない陰キャ高校生・渡辺真才だった。ひょんなきっかけで将棋部に入部した真才は、アマチュア将棋指しの全国大会〝黄龍戦〟に参加することになり――？将棋部の仲間と研鑽しながら、ネット将棋の帝王は棋界の王者と駆け上がっていく。ＷＥＢ小説発、圧倒的な支持を受ける将棋魔王譚、２か月連続刊行。「……ひとつ聞きたい。ここから君が負ける可能性はあるのか？」「──無い。もう全部読み終えた」

■発表スケジュール【1月25日】キャラクターデザイン発表＆キャンペーン第二弾【2月1日】キャラクターデザイン発表＆キャンペーン第三弾【2月8日】キャラクターデザイン発表【2月10日】第2巻カバーイラスト発表

（文＝リアルサウンド ブック編集部）