『渋沢栄一が転生したらアラサー派遣OLだった件』（講談社）が少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて1月23日（金）より、毎月23日ごろ更新で連載配信を開始。

【画像】『渋沢栄一が転生したらアラサー派遣OLだった件』・試し読み

新一万円札の顔・渋沢栄一が令和のアラサー派遣OLに転生！？ 時は明治。近代化が進む日本では、渋沢栄一が実業家として名を馳せていた。ある夜、酒に酔って足を踏み外した渋沢は、頭を強打し気絶してしまう。次に目を覚ますと、そこは45年後の日本で、体は女になっていた。スマホ、自動車、高層ビル……驚異的な発展を遂げた日本社会で、アラサー派遣OLに転生した渋沢が困難に立ち向かう。笑って、泣けて、学びになる、話題のビジネスエンタメ小説が待望のコミカライズ化。第1話の3エピソードが完全無料で公開中だ。

担当編集者は「明治時代、実業家として名を馳せる渋沢栄一は、ひょんなことから令和に生きるアラサー派遣OLに転生してしまいます。見るもの・聞くもの・触れるもの、全てが明治とは違うことに、初めは戸惑う渋沢ですが……。新一万円札の顔として現代に馴染んできた渋沢栄一がアラサー派遣OLに転生してしまう、設定から奇想天外な話題のビジネスエンタメ小説がコミカライズ化しました！ビジネス特有の堅苦しさは一切なく、笑って泣ける、最高のエンタメ作品になっています。ぜひお楽しみください！」とコメント。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）