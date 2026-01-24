三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの山下健二郎が２４日、横浜アリーナで、ニッポン放送「三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ 山下健二郎のＺＥＲＯ ＢＡＳＥ」のリアルイベント「山フェス２０２６」を開催。豪華アーティストや、芸人とのコラボで大いに沸かせた。

新しい学校のリーダーズの出番では、トレードマークのセーラー服姿にちなみ、山下も学ラン姿で登場し「オトナブルー」、「Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ Ｋｒｙｐｔｏｎｉｔｅ （Ｙｏｈｊｉ Ｉｇａｒａｓｈｉ Ｒｅｍｉｘ）」をダンスコラボ。Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ−が「絶対コラボしたかったんですよ！」と憧れの曲だったと明かし「最高ですよ！夢がかないました！」と感慨深げだった。

そのほかこの日はＣＨＥＭＩＳＴＲＹやコロコロチキチキペッパーズ、ニッポンの社長、三代目−のＥＬＬＹらともコラボ。ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの岩谷翔吾、吉野北人、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの澤本夏輝、 ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺの松井利樹と、ＬＤＨの後輩達も大集合で久保田利伸の「ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ」、小沢健二 ｆｅａｕｔｕｒｉｎｇ スチャダラパーの「今夜はブギー・バック」などをメドレーで披露し、最後は三代目の「Ｒ．Ｙ．Ｕ．Ｓ．Ｅ．Ｉ．」でフィナーレ。予定時間を５０分超える盛り上がりを見せた中、山下は共演者やファンに感謝を口にしながら「山フェスは永遠に不滅です！またやるぞー！」と盛大に呼びかけていた。