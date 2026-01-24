衆院解散を受け、与野党幹部は２４日、衆院選（２７日公示―２月８日投開票）に向けた論戦を開始した。

衆院選は、自民党と新党「中道改革連合」の二大勢力の争いを軸に、中小政党が絡む構図となる。与野党は公約の浸透に注力しており、各党党首らはインターネット番組の討論会に出席し、政策論争を展開した。

衆院解散後、各党党首らによる討論会の開催は初めて。高市首相（自民党総裁）は討論会で、公約に掲げる食料品の消費税減税について「補助金と租税特別措置の見直し、税外収入の確保で、２年限定であれば特例公債（赤字国債）を発行しなくても手当てできる」と強調した。

中道改革の野田共同代表は「中間層がどんどん貧困化してきている。豊かさが分かち合えていなかった。再分配の失敗だ。生活者ファーストの政策を展開する」と力を込めた。

自民と中道改革は対決姿勢を強めている。

自民の小林政調会長は２４日、千葉市内で記者団に、中道改革について「国家運営の核となる安全保障、エネルギー分野の政策が、今までと全く逆に振れてしまうというのは、理解が難しい」と述べた。中道改革の安住共同幹事長は宮城県石巻市での記者会見で、衆院解散について「国民生活を犠牲にした大義なき解散だ」と批判した。

他党は独自色を打ち出し、埋没を避ける構えだ。

日本維新の会の藤田文武共同代表は２４日、東京都江東区で街頭演説し、「自民党の腰は重たい。それを動かしていくのが維新の役割だ。高市政権のエンジン、アクセルだ」と強調した。高い内閣支持率を維持する高市政権の原動力であるとアピールし、支持を広げたい考えだ。

国民民主党の玉木代表は広島県呉市内で街頭に立ち、「物価高騰で手元に残るお金が増えない。皆さんの手取りが増える政策をやっていく」と声をからした。国民民主は「手取りを増やす」を打ち出し、２０２４年衆院選で躍進した。

「日本人ファースト」を掲げる参政党の神谷代表は討論会で「日本を日本人が中心で運営できる体制を構築していく。外国人労働者の受け入れをしっかり絞る」と訴えた。