シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が23日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（金曜後10・00）に出演。ゲストに俳優の妻夫木聡（45）を迎え、共演したCMでの撮影秘話を明かす場面があった。

妻夫木とは、サッポロ黒ラベル「大人エレベーター」のCM撮影以来の再会。「アルバム制作をし終わったところだった」と当時を回想。リリース、ツアー準備、プロモーションと忙しくなる直前の撮影だったといい「そこに大事な撮影が来るのは不意打ちだった」と本音を漏らした。

「ナーバスではないけど、変に気が抜けちゃう一瞬だった」と振り返り、「お料理をしていて、親指をそぎ切っちゃったんですよ。スライサーで」と親指を負傷していたことを激白。乾杯など手元が映る撮影では、「ギプスみたいなのをはめていたけど、撮影のときは肌色のテープみたいなのをして」乗り切ったという。

そして、親指について「一週間くらいで指が生えてきたんですよ」と衝撃告白。「人工皮膚をつけてたんだけど。驚くような再生能力で…。ひとえに、私の再生能力の勝利でした」と笑い飛ばした。

妻夫木は「びっくりしてますよ。そういう時代なんですか」と治療法に驚き、松任谷の再生能力に感心していた。