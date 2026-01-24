「うつとかパニックとか言われるかも」不調を感じながらも心療内科の受診をためらう母親／これって虐待ですか
『これって虐待ですか 自己肯定感が低くて怒りを止められなかった私が息子と一緒に笑えるようになるまで』（あさのゆきこ/KADOKAWA）第8回【全12回】
【漫画】『これって虐待ですか 自己肯定感が低くて怒りを止められなかった私が息子と一緒に笑えるようになるまで』を第1回から読む
初めての子育てに苦戦し、憂鬱な日々を送るみずき。育児に協力的な夫も、甘えさせてくれる実家もあって恵まれているはずなのに、何で苦しいんだろう。ついイライラして子供に怒りをぶつけてしまい…。もしかしてこれって虐待？「私ってダメな母親だ…」「私なんかのもとに生まれたこの子がかわいそう」自己肯定感が低く、苦悩するみずきが、子供と向き合い、少しずつ変わっていく。子育てで感じる壁や悩みをリアルに描くコミックエッセイ『これって虐待ですか 自己肯定感が低くて怒りを止められなかった私が息子と一緒に笑えるようになるまで』を、ご好評につき再連載いたします。
【漫画】『これって虐待ですか 自己肯定感が低くて怒りを止められなかった私が息子と一緒に笑えるようになるまで』を第1回から読む
初めての子育てに苦戦し、憂鬱な日々を送るみずき。育児に協力的な夫も、甘えさせてくれる実家もあって恵まれているはずなのに、何で苦しいんだろう。ついイライラして子供に怒りをぶつけてしまい…。もしかしてこれって虐待？「私ってダメな母親だ…」「私なんかのもとに生まれたこの子がかわいそう」自己肯定感が低く、苦悩するみずきが、子供と向き合い、少しずつ変わっていく。子育てで感じる壁や悩みをリアルに描くコミックエッセイ『これって虐待ですか 自己肯定感が低くて怒りを止められなかった私が息子と一緒に笑えるようになるまで』を、ご好評につき再連載いたします。