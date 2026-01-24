速水けんたろう、関沢圭司さん死去を報告「みんなの心の中にずっと生き続けてるからね」
NHK Eテレの『おかあさんといっしょ』8代目うたのおにいさんで、「だんご3兄弟」のヒットでも知られる歌手で声優の速水けんたろうが24日、自身のSNSを更新。NHK BS『にこにこぷんがやってきた！』で「うたのおにいさん」を務めていた関沢圭司さんが、昨年末に亡くなったことを報告した。55歳だった。
【写真】生前の元気な姿とともに…速水けんたろう、関沢圭司さん死去を報告
速水は「実は…悲しいお知らせです。大切な仲間、関沢圭司くんが、昨年末、病気で亡くなりました。ハッキリお伝えできないままでしたが本日49日を迎え、ご家族の方からご意向を確認することができたので、ご報告させて下さい。本当に残念です…」と伝えた。
続けて「病気のことを知ったのは2023年夏。あまりに突然のことで言葉を失いました。見た目は元気だから信じられなくて、、、亡くなる前までそうでした。子供達に楽しい時間を届けようと元気な笑顔で頑張ってる姿に胸が痛みました。圭司ありがとう…みんなの心の中にずっと生き続けてるからね」と写真を添えて呼びかけた。
【写真】生前の元気な姿とともに…速水けんたろう、関沢圭司さん死去を報告
速水は「実は…悲しいお知らせです。大切な仲間、関沢圭司くんが、昨年末、病気で亡くなりました。ハッキリお伝えできないままでしたが本日49日を迎え、ご家族の方からご意向を確認することができたので、ご報告させて下さい。本当に残念です…」と伝えた。
続けて「病気のことを知ったのは2023年夏。あまりに突然のことで言葉を失いました。見た目は元気だから信じられなくて、、、亡くなる前までそうでした。子供達に楽しい時間を届けようと元気な笑顔で頑張ってる姿に胸が痛みました。圭司ありがとう…みんなの心の中にずっと生き続けてるからね」と写真を添えて呼びかけた。