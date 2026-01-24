目ヂカラが強いと思う「嵐のメンバー」ランキング！ 2位「櫻井翔」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2025年12月18日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×嵐」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「目ヂカラが強いと思う嵐のメンバー」ランキングを紹介します。
【5位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、櫻井翔さんです。
櫻井さんは歌手や俳優、ナレーション、ニュースキャスターなど多方面で活躍。知性と冷静さを感じさせる目ヂカラが特徴的です。ニュース番組での真剣なまなざしやバラエティー番組での優しい目線は、視聴者に信頼感を与える要素にもなっています。
アンケート回答では、「視線がはっきりしており、話しているときやパフォーマンス中に強い意志が感じられるからです」（20代女性／大阪府）、「ニュースなどで顔がアップになった際目ヂカラが強いと思いました」（20代女性／茨城県）、「翔くんの爽やかかつきりっとした目元はとても印象的です」（40代女性／東京都）、「ドラマや映画でも目もとをキランと光らせているから」（40代女性／長崎県）といった声が寄せられました。
1位は、松本潤さんでした。
2位以下を大きく引き離した松本さんは、強い意志を感じさせる目ヂカラが印象的。はっきりとした顔立ちと整った眉、大きな瞳で見る者を一瞬で引き込みます。ライブパフォーマンスやドラマでの迫真の演技では、際立った目ヂカラにも注目です。
回答者からは、「くっきり、はっきりした目だから」（40代女性／神奈川県）、「大河ドラマを見ていて、役によっては、目ヂカラの強さが際立つと思いました」（50代女性／埼玉県）、「誰に聞いても圧倒的な力強い目の印象だと思う。目力といえば松本潤！」（20代女性／千葉県）、「顔立ちが濃く、目がハッキリしているのもあると思いますが、松潤さんは目に活力があると感じます。カメラ目線の写真や画像を見ても、すごく目ヂカラを感じます」（40代女性／新潟県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：櫻井翔／44票
1位：松本潤／216票
