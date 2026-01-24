【ひらがなクイズ】空欄に共通する2文字を当てよう！ 季節の行事や物語にまつわる言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
もうすぐやってくる季節の節目、人との接し方、そして生活を便利にするアイテムまで、非常にバランスの良い言葉が集まりました。
□□ぶん
でん□□
しん□□
□□めいしょ
ヒント：2月に行われる行事や、人に優しくすることを思い浮かべてください
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「せつ」を入れると、次のようになります。
せつぶん（節分）
でんせつ（伝説）
しんせつ（親切）
せつめいしょ（説明書）
「節（せつ）」「説（せつ）」「切（せつ）」といった、区切りや教え、心のこもった様子を表す漢字がキーワードでした。「節分（せつぶん）」は、立春の前日に「季節を分ける」という意味を持つ言葉。今の時期にぴったりの正解でしたね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
