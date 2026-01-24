4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。もうすぐやってくる季節の節目や、古くから伝わる不思議なお話、そして使い方を教えてくれる冊子がヒントになっています。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

もうすぐやってくる季節の節目、人との接し方、そして生活を便利にするアイテムまで、非常にバランスの良い言葉が集まりました。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ぶん
でん□□
しん□□
□□めいしょ

ヒント：2月に行われる行事や、人に優しくすることを思い浮かべてください

正解：せつ

正解は「せつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「せつ」を入れると、次のようになります。

せつぶん（節分）
でんせつ（伝説）
しんせつ（親切）
せつめいしょ（説明書）

「節（せつ）」「説（せつ）」「切（せつ）」といった、区切りや教え、心のこもった様子を表す漢字がキーワードでした。「節分（せつぶん）」は、立春の前日に「季節を分ける」という意味を持つ言葉。今の時期にぴったりの正解でしたね！

