ナンバープレートでお金持ちだと思う「福島県の地名」ランキング！ 2位「福島」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名には、その地域が持つイメージや雰囲気が色濃く映し出されます。なかでも「お金持ちそう」と感じさせる地名は、洗練された街並みや歴史的背景、高級感のある暮らしの印象と結びつき、人々の注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女299人を対象に、「お金持ちだと思うナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う福島県の地名ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「福島の中でも発展していそうだから」（40代女性／神奈川県）、「県庁所在地のため」（30代男性／兵庫県）、「県内では一番都会的なイメージがあるから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「会津も歴史があり、街としてのうるおいが大きそうだから」（20代女性／東京都）、「かつて会津藩があったことから昔ながらのお金持ちがいそうだから」（30代女性／北海道）、「会津塗り等もあり歴史的文化都市なイメージなので富裕層が多そう」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：福島／94票福島県の県庁所在地であり、県北地方の中心都市である「福島」。奥羽山脈と阿武隈高地に挟まれた福島盆地に位置し、阿武隈川が流れています。春は花見山公園の美しい花々、夏は吾妻連峰などの豊かな自然、秋は紅葉、冬はスキーや温泉など、四季折々の魅力に溢れています。特に、飯坂温泉や土湯温泉などの名湯も有名で、観光地としても親しまれています。
1位：会津／104票福島県の西部を占める「会津」地方。特に会津若松市は、鶴ヶ城（若松城）を中心とした城下町の歴史と文化が色濃く残り、「武士の都」として知られています。四季の移ろいがはっきりしており、春は桜が映える鶴ヶ城、夏は猪苗代湖でのウォータースポーツや尾瀬などの高原、秋は五色沼や只見線の紅葉、冬は雪景色と温泉が楽しめます。また、日本酒や漆器、こづゆなどの郷土料理も有名で、奥ゆかしい歴史と豊かな自然が魅力の地域です。
回答者からは「会津も歴史があり、街としてのうるおいが大きそうだから」（20代女性／東京都）、「かつて会津藩があったことから昔ながらのお金持ちがいそうだから」（30代女性／北海道）、「会津塗り等もあり歴史的文化都市なイメージなので富裕層が多そう」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
