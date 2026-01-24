旬の「スウェット」にはスカートを合わせるのがおしゃれ！ 冬の大人カジュアルコーデ3選
まずはトップスで取り入れてみて！ 大人のスウェットコーデ3選冬から春まで着用でき、着心地もよく快適に過ごせる「スウェット」。大人の女性におすすめなのはトップスをスウェットにして、ボトムスにスカートを合わせたコーディネートです。程よくフェミニンさが加わり、楽ちんかつおしゃれな着こなしが完成します。
1. 丸みシルエットにはプリーツスカートを
写真で着ているスウェットは、丸みのあるシルエットや手首に入った刺しゅうなど、シンプルでおしゃれ見えする一枚です。アイボリーのようなあたたかみのある白は、顔を明るく見せてくれて、どんな色のボトムスとも合わせやすいです。
2. カジュアルなチェック柄とサテンのツヤ感をミックス
写真のスウェットは、袖口にふくらみがあり、肩も落ちるようなシルエットで、全体的にゆったりとリラックスして着られる一枚です。
インナーにブルーのチェック柄シャツをレイヤードして、よりカジュアルな雰囲気に。さらにボトムスには黒のサテンスカートを合わせて、フェミニンさもプラスされた着こなしになっています。
コットン混のスウェットや起毛感のあるシャツなどナチュラルな風合いの素材に、光沢のあるサテン素材を合わせることでテイストがミックスされ、あか抜けた雰囲気に仕上がります。
3. きれい色スウェットをベロア素材でフェミニンに
写真は、明るいブルーのスウェットが目をひくコーディネート。程よい厚みがあるコットン100％の裏毛素材であたたかく着られるうえ、一足早く春らしい気分も感じられて冬から春へ向かうシーズンにぴったりのアイテムです。
ボトムスには、光沢感のあるベロア素材にランダムなプリーツ加工を施した、黒いIラインスカートを合わせています。細めですっきりとしたシルエットは、上半身のゆったり感とバランスがとりやすいのも◎。生地に伸縮性があるため、タイトなシルエットでも楽なはき心地なのも高ポイントです。
今の時期なら、しっかりと防寒できるアウターを合わせて寒さ対策を。暖かくなったらマウンテンパーカーに、足もともスニーカーやフラットシューズに変えると、そのまま春コーデとしても着られます。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)