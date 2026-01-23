TVアニメ『ガールズバンドクライ』のコミカライズ版がWEBマガジン「コミックライド」やライコミにて、2026年1月30日（金）より連載配信が開始される。

【写真】『ガールズバンドクライ』コミカライズ版を見る

怒りも喜びも哀しさも 全部ぶちこめ。高校2年、学校を中退して単身東京で大学を目指すことになった主人公。仲間に裏切られてどうしていいか分からない少女。両親に捨てられて、大都会で一人バイトで食いつないでいる女の子。

「この世界はいつも私たちを裏切るけど。何一つ思い通りにいかないけど。でも、私たちは何かを好きでいたいから。自分の居場所がどこかにあると信じているから。だから、歌う」。TVアニメ『ガールズバンドクライ』コミカライズ企画、始動ーー。

TVアニメ『ガールズバンドクライ』は酒井和男が監督を務めたアニメ作品。TVアニメは2024年4月から放送されたほか、2025年10月3日には総集編映画『劇場版総集編 ガールズバンドクライ【前編】青春狂走曲』が劇場公開された。また『劇場版総集編 ガールズバンドクライ【後編】なぁ、未来。』は2025年11月14日に劇場公開された。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）