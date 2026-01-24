『ちいかわ』×LOWRYS FARM、パジャマやスウェットなど全10型が登場

LOWRYS FARM（ローリーズファーム）より『ちいかわ』スペシャルコレクションアイテムが2026年1月24日（土）より販売開始される。

【写真】LOWRYS FARM『ちいかわ』スペシャルコレクションを見る

今回のラインナップでは『ちいかわ』をモチーフに、LOWRYS FARMのかわいいエッセンスを加えたアイテム全10型が展開。商品の1つがちいかわ・ハチワレ・うさぎがすやすやと眠る姿をデザインした、愛らしいパジャマセット。ストライプ柄とギンガムチェックの優しい色合いが、ナチュラルな雰囲気を演出。オーバーシルエットのシャツとゆったりとしたハーフパンツのバランスで、リラックス感たっぷりの着心地にこだわっているという。

また、ちいかわたちの後ろ姿をデザインに取り入れた、愛らしさあふれるスウェットプルオーバーもラインナップ。胸元には蛍光カラーの刺繍を施し、ミニマルな印象の中にさりげないアクセントが添えられている。加えてほどよく厚みのあるスウェット素材を採用しつつ、ちいかわたちの異なる表情をデザインした、遊び心のあるスウェットパンツもラインナップされている。

上記含めた全10種のアイテムのうちレディースアイテムはLOWRYS FARMの該当店舗で販売。またキッズアイテムはLOWRYS FARM KIDS展開店舗で販売される。またWEBストアでは公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionで販売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）