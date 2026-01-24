「パンどろぼう」ボディバッグ付きMOOK発売決定　3月16日発売

絵本シリーズ「パンどろぼう」より『パンどろぼう MOOK【特別付録】コンパクトで大容量なボディバッグ〈黒〉』（KADOKAWA）が2026年3月16日に発売される。

【写真】「ぱんどろぼう」ボディバッグを見る

普段使いとしても旅行でも活躍する、ふわモフなパンどろぼうのワンポイント付きボディバッグに新色が登場。ペットボトルもミニ折りたたみ傘も入るたっぷりサイズの本商品には、小腹がすいた時のおやつも収納可能であり、背面にはファスナーのポケット付き。中にも仕切りがあるので、使い勝手抜群。

またMOOK本の誌面にはパンどろぼうがもっと好きになるクイズなどのお楽しみ企画も掲載される。

「パンどろぼう」は2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞している。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。

本書のほか『パンどろぼう せかいいち たのしい おりがみ』（KADOKAWA／2026年1月21日刊）も発売中。絵本「パンどろぼう」シリーズのキャラクターやパン・おにぎりなどが市販のおりがみで折れちゃうおりがみブック。パンどろぼう・にせパンどろぼう・なぞのフランスパンなどユーモアあふれるキャラクターたちが市販のおりがみでかわいく再現できるほか、『パンどろぼう』に登場するパンや『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』に登場するおにぎりなどを作ってごっこ遊びも楽しめる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）