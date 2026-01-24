日本付近は25日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が流れ込むでしょう。

このため、新潟県では25日にかけて山沿いだけでなく、平地でも大雪となるでしょう。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、大雪警報の発表地域が更に広がる可能性があります。

■24時間降雪量(～24日午後6時)

阿賀町津川 46センチ

上越市安塚 42センチ

長岡市 38センチ

十日町市 37センチ

新潟市中央区 35センチ

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～25日午後6時)】

下越 平地 50センチ

山沿い 50センチ

中越 平地 40センチ

山沿い 100センチ

上越 平地 40センチ

山沿い 100センチ

佐渡 20センチ



【24時間予想最大降雪量(～26日午後6時)】

下越 平地 5センチ

山沿い 30センチ

中越 平地 15センチ

山沿い 40センチ

上越 平地 10センチ

山沿い 40センチ

佐渡 5センチ



■気象台の注意呼びかけ

下越では24日夜遅く、中越と上越では25日昼前にかけて大雪による交通障害に警戒してください。新潟県では、25日昼前にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結に注意してください。



また、25日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。



石黒菖気象予報士によりますと、大雪のピークは新潟市で24日夜いっぱい、上・中越は25日午前までとみられるということです。