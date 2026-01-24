冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２４日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の女子３０００メートルと男女１０００メートル、アイスホッケー選手権大会の２回戦、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ｂ組と男子予選が行われた。

長野県勢はスピードスケート女子３０００メートルで、東京都市大塩尻の三井こころ選手（２年）が１位、諏訪清陵の野明芽衣選手（３年）が２位、小海の由井心埜選手（２年）が５位に入った。

女子１０００メートルでは、東京都市大塩尻の村山夏愛選手（２年）が１位、小海の仲野六花選手（３年）が４位、伊那西の浦田心咲選手（２年）が１３位だった。

男子１０００メートルは、佐久長聖の村井奏音選手（３年）が４位、小海の渡辺公雅選手（１年）が９位、市長野の佐藤来輝選手（２年）が１０位となった。

「前日に悔しい思いをしたので」

「前日に悔しい思いをしたので、絶対に１位をとりたいと思っていた」。女子１０００メートルで優勝した東京都市大塩尻の村山夏愛選手（２年）は、２３日の５００メートルで４位と表彰台を逃したことをバネに、勝ちに対する執念を結実させた。

レース前は「勝てる自信がない」と不安もあった。１０００メートルの自己ベストは、同じレースで滑る選手の方が１秒近く速かったからだ。

「まずは相手についていこう」と中盤までは相手を追いかける形で滑った。終盤のカーブに差し掛かったところで「絶対に前に出る」と勝負を仕掛けた。全力を出し切り、接戦を制した。

来年の総体で目指すのは「５００メートルと１０００メートルでの二冠」。これからも勝利にこだわり続ける。