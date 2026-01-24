＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館

【映像】翔猿、マジシャンのような“驚きの右手”（実際の様子）

前頭十三枚目・翔猿（追手風）と前頭六枚目・阿武剋（阿武松）の一番で、勝った翔猿の右手を使った妙技を、解説の元横綱・若乃花の花田虎上氏が“赤裸々解説”。この取組、そして花田氏の解説を受け、相撲ファンは「手品みたいだ」「マジシャンの手法か」「お兄ちゃんさすが過ぎますわ」など驚きの声を上げた。

立ち合い、翔猿は右に変化。低い体勢で阿武剋にまわしを取らせないようにしながら、翔猿は勝機を探っていく。すると突如、蹴返しを繰り出し、阿武剋がバランスを崩したところで強引に寄り切った。翔猿は6勝目、阿武剋は7敗目を喫した。

この取組を受け、実況を務めた元NHK大相撲中継の実況でお馴染みの藤井康生アナウンサーが「（翔猿は）途中で蹴返しから中に入っていきました」と伝えると、花田氏は「蹴返しをやる前の右手を見てください」と切り出してから、タッチペン解説を始めた。

まず花田氏は「この（翔猿の）右手の動きを見てください。（右手を阿武剋の顔に近づけることで）阿武剋の意識を（顔の方へと）持っていってるんです。でも（翔猿の）目は足を狙っています。足を一発入れられると、体の大きい人は脳が止まる。そして、（阿武剋は）足が前に出てるので、（翔猿は足を）打つ準備をしています」とこの取組においての翔猿のテクニックをわかりやすく解説した。

続けて、花田氏が「阿武剋からすると“蹴られた！痛い！この野郎！”と前に出ていくわけなんだけど、翔猿としては（阿武剋は冷静さを欠いているから）ラッキーなんですよね」と指摘。だからこそ、体の大きな阿武剋を相手に、翔猿が力で寄り切れたわけだ。

最後に花田氏が「（翔猿の）右手にいつも（対戦相手は）惑わされるんです」と翔猿の技術の高さを改めて伝えると、視聴者は「マジシャンの手法か」「お兄ちゃんさすが過ぎますわ」「手品みたいだ」と驚きの声を上げていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）