FC東京23歳MF安斎颯馬の欧州挑戦が決定!! ポルトガル2部最下位クラブへ期限付き移籍「活躍している姿を届けられるように」
FC東京は24日、MF安斎颯馬(23)がペナフィエル(ポルトガル2部)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年6月30日までとなる。
安斎はFC東京U-15深川から青森山田高へ進学し、早稲田大を経て大学4年生となる24年にFC東京とのプロ契約を締結した。昨季はJ1で30試合2得点。通算ではリーグ戦63試合6得点だった。
新天地のペナフィエルは現在リーグ最下位。救世主としての活躍が期待されそうだ。
安斎はクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「非常に心が揺れる決断でしたが、色々な状況を踏まえて海外に挑戦することを決めました。13歳の頃に憧れたピッチ、一度は別の道を歩みましたが、もう一度青赤のユニフォームに袖を通して戦えたことは、自分にとって本当に幸せな時間でした。3年前初めてピッチに立った瞬間から、自分の持っているすべてをチームのために注いできました。特に昨シーズンは難しい時間が続きましたが、それでも自分の持てるすべてをチームのために尽くしました。それは自分の誇りです」
「どんな時も支え、応援してくださったファン・サポーターのみなさん、いつも温かい声援をありがとうございます。簡単な道ではありませんが、活躍している姿を届けられるように頑張ります」
