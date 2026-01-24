今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (1/19～1/23 発表分)
1月19日～23日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6629> Ｔホライゾン 東Ｓ 26/ 3 950 1800 89.5 1/23
<6063> ＥＡＪ 東Ｓ 25/12 75 116 54.7 1/20
<3997> Ｔワークス 東Ｓ 25/12 180 260 44.4 1/22
<3968> セグエＧ 東Ｐ 25/12 1480 2030 37.2 1/23
<6327> 北川精機 東Ｓ 26/ 6 650 860 32.3 1/22
<4415> ブロードＥ 東Ｇ 25/12 655 750 14.5 1/19
<446A> ノースサンド 東Ｇ 26/ 1 4874 5289 8.5 1/23
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 26/ 6 10700 11200 4.7 1/22
<8985> ホテルリート 東Ｒ 25/12 25666 26743 4.2 1/22
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT
