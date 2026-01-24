　1月19日～23日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<6629> Ｔホライゾン　東Ｓ　 26/ 3　　　950　　 1800　　89.5　 1/23
<6063> ＥＡＪ　　　　東Ｓ　 25/12　　　 75　　　116　　54.7　 1/20
<3997> Ｔワークス　　東Ｓ　 25/12　　　180　　　260　　44.4　 1/22
<3968> セグエＧ　　　東Ｐ　 25/12　　 1480　　 2030　　37.2　 1/23
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　 26/ 6　　　650　　　860　　32.3　 1/22

<4415> ブロードＥ　　東Ｇ　 25/12　　　655　　　750　　14.5　 1/19
<446A> ノースサンド　東Ｇ　 26/ 1　　 4874　　 5289　　 8.5　 1/23
<9267> Ｇｅｎｋｙ　　東Ｐ　 26/ 6　　10700　　11200　　 4.7　 1/22
<8985> ホテルリート　東Ｒ　 25/12　　25666　　26743　　 4.2　 1/22

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT

株探ニュース