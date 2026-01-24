この記事をまとめると ■トラックのハンドルは水平で大きいことが定番となっている ■日本のトラックはほとんどがキャブオーバー構造のためにハンドル位置が水平になる ■一見ドレスアップパーツに見えるハンドルカバーにも運転をラクにする機能がある

トラックのハンドルは水平に設置されていることが多い

トラックならではの装備はいくつもあるが、ハンドルの形は一般的な乗用車と変わらないものの、よく見ると大きさも取り付けられている角度も違うのだ。実際の運転席に座ってみると、すぐにわかる部分だが、見ているだけだと案外気が付かない部分でもある。

では、トラックのハンドルはなぜ一般的な乗用車とは違うのかを説明していこう。

まず、トラックのハンドルはなぜ水平に取り付けられているのか？ という部分だが、これはトラックの構造上、どうしても水平に近くなってしまうのだ。

これは日本の物流で使用されるトラックのほとんどが、前輪の上に運転席があるキャブオーバータイプであることが最大の理由だ。キャブオーバータイプのトラックは、車輪にハンドルの動きを伝えるステアリングシャフトが垂直に設置されている。その結果、ステアリングシャフトの先端に装着されるハンドルも必然的に水平になってしまうわけだ。

もし、こうした水平についているハンドルを乗用車のような位置にしようとすると、ステアリングシャフトの途中にユニバーサルジョイント（自由接手）などを使うことになるが、それでも大きく屈曲させることができないため、乗用車並みにハンドルの角を立てるのは難しいといえる。

逆に、日本ではほとんど見かけないボンネット型トラックであれば、比較的垂直方向に近いハンドルの取り付け位置となっている場合もある。

では、トラックのハンドルが大きな理由はなんだろうか？ ボディが大きいからハンドルが大きいと考えるのはナンセンスだ。その理論からいえば、軽自動車のハンドルはかなり小さいものになってしまう。しかし、実際はそうではなく、トラックが一般的な乗用車と比べて、バランスの悪い乗り物だからだ。

トラックは車体が非常に大きい上に、荷台の重心は高い位置に置かれているため、乗用車に比べるとバランスを崩しやすいといえる。そのため、ハンドルの操作量が少ないのにタイヤも大きく動いてしまうと、それによって横転することが考えられる。そこで、安全のために大きなハンドルを大きくまわさないと向きが変わらないようになっているというわけだ。

トラック用のハンドルカバーには思わぬ機能が込められていた

このように、トラックならではの意味をもつハンドルだが、運転手が常に触れている重要なパーツでもある。そして、このハンドルに装着するハンドルカバーもトラックドライバーによっては重要なアイテムなのだ。

知らない人からすればハンドルカバーはただのドレスアップに見えるだろうが、じつはそうではない。実際に販売されているハンドルカバーのほとんどは、純正ハンドルよりも太くなるように設計されている。この太さこそが重要なポイントで、ハンドルが純正よりも太くなることで握りやすくなるため、運転がラクになるのだ。

さらに、純正のハンドルは細くて硬いものが多く、長時間運転していると手のひらが痛くなってくる。その対策としてハンドルを太くし、長時間の運転でも手のひらが痛くならないように保護してくれているのだ。

こうしたハンドルカバーだが、じつは取り付け方法に少しコツがいる。最後にハンドルカバーの取り付けについて説明しておこう。

ハンドルカバーは運転の邪魔にならないように、ハンドルにぴったりとフィットするように作られている。そのため、ハンドルカバーの内側にはゴムを使用している場合が多い。そして、この内側のゴムは形状を保つため硬く設計されており、ある程度の力で引っ張らないとうまくハンドルに装着できないのだ。だからといって無理に引っ張るとハンドルカバーの縫い目が裂けてしまうこともある。

そこで、ハンドルの向きを上下反転（180度まわす）させた状態でエンジンを切ってハンドルをロックする。その次に縫い目を上にして下へ引っ張りながら、ねじるように伸ばして取り付けると装着しやすい。また、気温が低くゴムが硬いときは、事前にドライヤーで温めるという技もある。しかし、いずれにせよ、ハンドルカバーの装着にはそれなりの力とコツは必要なので、あとは実際に経験したほうが早いだろう。