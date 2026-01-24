株式会社VAZと株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）の両社によるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）が始動する。デビュー曲「青春のエフェクト」を2月18日にデジタルリリースし、デビューすることが決定した。

この日の午後7時よりYouTubeとTikTokでライブ配信を実施。ツインプラネット所属のIMALUがMCを務め、メンバー11名のお披露目とグループ名を解禁。デビュー曲「青春のエフェクト」を初公開した。

「α＋」は、スターティングメンバーとして、女子中高生を中心に人気を誇るYouTubeチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子ら5名を発表後、25年10月よりオーディションを実施。6名の合格者が加わり、計11名によって結成された。

今後は『世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！』をスローガンに、表向きの“盛れた自分”が評価されるSNS時代において、心の奥の本音に寄り添い「一歩踏み出す勇気を応援」するアイドルグループとして活動していく。

記念すべきデビュー曲となる「青春のエフェクト」は青春の疾走感を凝縮した爽快感あふれる王道アイドルソング。繊細な心理描写にキャッチーなメロディメイク。強がって「意味のない努力はしない」と脳内会議を繰り返す少女が、誰かを想う純粋な気持ち（＝‘好き’のスピード）によって、自分自身の殻を破っていく姿を描き、リスナーへの応援歌（チアアップ）としても響く一曲となっている。

▼メンバー代表コメント

はじめまして、α＋です！これから日本中・世界中の方々の「やってみたい」をチアアップできるように、この11人で頑張っていきます！私たちも、自分の心の奥の気持ちと向き合って、勇気をもってチャレンジしたことによって、今日こうしてデビューを迎えることができました。支えてくれたり、応援してくださる全ての人に感謝して、明るく元気なアイドルになります！チア部っぽい目標を言うと、、「目指すは、世界一！」

これからよろしくお願いします！