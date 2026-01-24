「三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオの番組イベント「「代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ 山下健二郎のＺＥＲＯ ＢＡＳＥ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 山フェス２０２６〜Ｒｏａｄ ｔｏ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ」が２４日、横浜アリーナで行われた。

今年７回目となる「山フェス」。ＣＨＥＭＩＳＴＲＹや新しい学校のリーダーズ、ＥＬＬＹら豪華アーティストに加え、コロコロチキチキペッパーズ、ニッポンの社長らお笑いとの融合でも楽しませた。

「ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ」、ＨＯＫＵＴＯとのクイズパートでは、「ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ―」の日高竜太をライブ中に襲ったピンチについて出題された。正解が「おむつを履いてステージに立った」と発表され、日高は「３年前の年末のライブの前日、おなかがひどい状態で１０分に１回（トイレに行く）ぐらいのペースで。マネジャーさんがおむつを買ってくれてだったので、マネージャーさんがおむつを買ってくれて、ステージに立ってました」と説明した。

すると山下も「これは俺、まったく同じ経験して」とまさかの賛同。「忘れもしない東京ドーム。もうピーピーやって、大人用のおむつ、安心感ハンパないよね」と感謝。「ステージの上ではカッコつけなあかん。『キャー！』って言われてるけど『俺、おむつ履いてんねんけどな…』って思ってた」と笑わせた。