レギュラーラジオのイベント「山フェス」を行った三代目 J SOUL BROTHERS・山下健二郎

　「三代目　Ｊ　ＳＯＵＬ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオの番組イベント「三代目　Ｊ　ＳＯＵＬ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ　山下健二郎のＺＥＲＯ　ＢＡＳＥ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　山フェス２０２６〜Ｒｏａｄ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ」が２４日、横浜アリーナで行われた。

　今年７回目となる「山フェス」。ＣＨＥＭＩＳＴＲＹや新しい学校のリーダーズ、ＥＬＬＹら豪華アーティストに加え、コロコロチキチキペッパーズ、ニッポンの社長らお笑いとの融合でも楽しませた。

　「新しい学校のリーダーズ」の「オトナブルー」では、山下とパートナーの岩谷翔吾、澤本夏輝、松井利樹が学生服に身を包みダンスコラボレーション。山下は「最高です！　絶対コラボしたかった。夢がかないました。パフォーマンス圧巻でした！」と声を弾ませた。

　フィナーレは出演者たちによるスペシャルメドレー。「Ｒ．Ｙ．Ｕ．Ｓ．Ｅ．Ｉ．」ではオールキャストによるランニングマンのダンスで盛り上げた。山下は「みんな最高だぜ！」と大興奮。「こんなに続くと思っていなかったけど、みなさんのおかげで７回目を迎えることができて感謝しています。山フェスは永遠に不滅です！」とシャウトしていた。