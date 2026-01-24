「三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオの番組イベント「三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ 山下健二郎のＺＥＲＯ ＢＡＳＥ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 山フェス２０２６〜Ｒｏａｄ ｔｏ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ」が２４日、横浜アリーナで行われた。

今年７回目となる「山フェス」。ＣＨＥＭＩＳＴＲＹや新しい学校のリーダーズ、ＥＬＬＹら豪華アーティストに加え、コロコロチキチキペッパーズ、ニッポンの社長らお笑いとの融合でも楽しませた。

「新しい学校のリーダーズ」の「オトナブルー」では、山下とパートナーの岩谷翔吾、澤本夏輝、松井利樹が学生服に身を包みダンスコラボレーション。山下は「最高です！ 絶対コラボしたかった。夢がかないました。パフォーマンス圧巻でした！」と声を弾ませた。

フィナーレは出演者たちによるスペシャルメドレー。「Ｒ．Ｙ．Ｕ．Ｓ．Ｅ．Ｉ．」ではオールキャストによるランニングマンのダンスで盛り上げた。山下は「みんな最高だぜ！」と大興奮。「こんなに続くと思っていなかったけど、みなさんのおかげで７回目を迎えることができて感謝しています。山フェスは永遠に不滅です！」とシャウトしていた。