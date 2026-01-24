【GUベストセラー】が優秀！ 大人が買い足したい♡「サマ見えコート」

いつも着ているアウターはもう飽きてきた……。今買い足すなら、羽織るだけでサマ見えが狙える【GU（ジーユー）】のベストセラーコートをチェックしてみて。上品に決まり、オンオフ問わず活躍してくれるコートの魅力と、スタッフさんのおしゃれな着こなしを紹介します。

今買い足して来冬も活躍するロングコート

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\5,990（税込・セール価格）

一点投入でサマ見えが狙える、メンズのAラインコート。リラックス感がありながら、かっちりとした襟付きのデザインでオンオフ問わず着られます。公式サイトによると「チンストラップ付きで防寒性を向上」とのことで、首の防寒もできる優れもの。シンプルで着まわしやすいグレー・ブラックがラインナップ。

グレーのワントーンで統一した大人っぽコーデ

上品なグレーのコートはきれいめにもカジュアルにも合わせやすく、大人コーデで手放せなくなるかも。襟は立てても寝かせてもサマになるので、気分やコーデしだいでアレンジできます。グレーで統一すれば、洗練された着こなしに。黒のバッグとシューズを合わせればメリハリをプラス。

writer：Emika.M