THE BAWDIES、ニューアルバム『THIS IS THE PARTY』＆全国ワンマンツアーを発表
THE BAWDIESがニューアルバム『THIS IS THE PARTY』の発売と、全国ワンマンツアー＜THIS IS THE PARTY TOUR 2026＞を発表した。
2025年には自主マネジメント「HOT DOG RECORDS」を設立し、11月にバンドのテーマソング「HERE ARE THE BAWDIES」をリリースした彼ら。ニューアルバム『THIS IS THE PARTY』は3月25日(水)に発売される。詳細は後日発表とのこと。
また、＜THIS IS THE PARTY TOUR 2026＞は、4月2日(木)の千葉 LOOKを皮切りに、7月20日(月・祝)のGORILLA HALL OSAKAまで、全22公演を行なう。チケットはTHE BAWDIES CLUB 最速先行が本日24日から2月1日(日)まで実施される。
■ニューアルバム『THIS IS THE PARTY』
2026年3月25日(水)発売
詳細は後日発表
■THE BAWDIES＜THIS IS THE PARTY TOUR 2026＞
2026年
4月2日(木) 千葉LOOK
4月5日(日) 浜松窓枠
4月11日(土) 金沢EIGHT HALL
4月12日(日) 長野CLUB JUNK BOX
4月18日(土) 大分DRUM Be-0
4月19日(日) 長崎DRUM Be-7
4月22日(水) 水戸LIGHT HOUSE
5月9日(土) 岡山YEBISU YA PRO
5月10日(日) 京都磔磔
5月16日(土) 松山SALONKITTY
5月17日(日) 神戸VARIT.
5月26日(火) 宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
6月4日(木) 熊谷HEAVEN’S ROCK VJ-1
6月13日(土) 札幌PENNY LANE24
6月14日(日) 札幌PENNY LANE24
6月20日(土) 仙台Rensa
6月21日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE
6月27日(土) 広島CLUB QUATTRO
6月28日(日) 福岡DRUM LOGOS
7月11日(土) 名古屋DIAMOND HALL
7月18日(土) 東京Zepp Shinjuku
7月20日(月・祝) 大阪GORILLA HALL OSAKA
チケット料金：\6,000 / 学割 \4,500
THE BAWDIES CLUB 最速先行
1月24日(土)19:00〜2月1日(日)23:59
https://thebawdies.com/
◾️「HERE ARE THE BAWDIES」
2025年11月5日（水）リリース
配信：https://thebawdies.lnk.to/HereAreTheBawdies
