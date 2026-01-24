嫁の妊娠報告に「物価高なのに子どもなんて贅沢」“金のかかる厄介者”扱いした義母。待っていた『皮肉な末路』

筆者の友人・F美は、待望の妊娠に周囲も喜んでくれると思っていました。しかし、義母から思わぬ言葉をかけられ、お付き合いを控えることにしたそうです。F美の妊娠をコケにした義母の末路をご紹介します。

報告

私は2年ほど前に結婚し、昨年の10月に待望の妊娠が判明しました。



夫も大喜びで、双方の実家に早速報告をしたのです。

私の実家は手放しで喜んでくれて、共働きの私たち夫婦に「何でも協力するからね」と言ってくれました。





しかし、驚いたのは義母の反応。私が報告のために義実家へ行くと、義父は不在。義母は喜んでくれるかと思いきや、顔をしかめてこう言ったのです。

「え？ 子ども？ 大丈夫なの？」

価値観

言われた意味が分からなかった私は、正直に「どういう意味ですか？」と尋ねました。



すると義母は「こんな物価高の世の中で、子どもを産むなんて……そんな贅沢できるの？」と嫌そうな顔で言い放ちました。

確かに子育てにはお金がかかりますが、私たち夫婦も何も考えていないわけではありません。



義母は続けて「ウチに頼られても困るわよ？ お父さんと私の老後資金貯めるのに必死なんだからね」と一言。



祝福よりもまず「お金の心配」をぶつけられたことに、私はショックを受けて家路についたのです。