フジテレビ系の恋愛観察バラエティー番組「あいのり Ａｓｉａｎ Ｊｏｕｒｎｅｙ」シリーズに参加していたでっぱりんが２４日に自身のブログを更新し、２度目の離婚へ向けた協議に入る予定だと伝えた。

「ご報告」と題して投稿。「私事ですが…まだ離婚は成立していないため、詳しいことはお話しできませんが、弁護士さんが決まり、今後について協議に入る予定です」と発表し「ひとまずのご報告になります」とつづった。

子ども２人と撮影した写真をアップ。「これからも子どもたちとの生活を大切にしながら、前向きに進んでいきます」と記し、「＃離婚 ＃弁護士さん ＃前向き ＃子どもたち」とハッシュタグをつけた。

でっぱりんは２０２０年１０月にユーチューバーと結婚。２１年１２月に第１子女児を出産し、セブ島に移住。２３年末に離婚成立を報告した。２４年９月に第２子妊娠を報告し、同１１月に再婚を発表。２５年５月に第２子を出産し、同７月にブログで「家族全員で再びセブ島に移住しました！！」と報告した。現在もＳＮＳでインフルエンサー活動をしている。