「三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオの番組イベント「「代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ 山下健二郎のＺＥＲＯ ＢＡＳＥ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 山フェス２０２６〜Ｒｏａｄ ｔｏ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ」が２４日、横浜アリーナで行われた。

今年７回目となる「山フェス」。往年の名作をオマージュした演出で寸劇風に登場した山下は「この山フェスで音楽と笑いを浴びて明日からの未来をポジティブに生きていってほしい」とイベントタイトルにちなんだメッセージ。ＣＨＥＭＩＳＴＲＹや新しい学校のリーダーズ、ＥＬＬＹらアーティストに加え、コロコロチキチキペッパーズ、ニッポンの社長ら多彩なゲストとの競演を楽しんだ。

現在番組では山下に加え、後輩グループの「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」岩谷翔吾、「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」澤本夏輝、「ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ」松井利樹がパートナーを務めているが、このほど新パートナーとして「ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ―」の奥田力也が加入することを壇上のクイズコーナーで出題される形でサプライズ発表した。

奥田は「僕、ずっと健二郎さんのことを小学生の頃からずっと知っていて。プライベートですごく可愛がってくださってるんで、いつか健二郎さんと一緒にラジオだったりお仕事でも、いつかご一緒にしたいなっていう夢がずっとあった」と感無量。「２０２６年、ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲのパーフェクトイヤー今年から参加させていただきます。よろしくお願いします！」と決意表明した。奥田の加入は２月１日の放送回からを予定している。