VAZ×TWIN PLANET、11人組アイドルグループ「α＋」始動【メンバープロフィールあり】
VAZとTWIN PLANET（ツインプラネット）によるアイドルプロジェクトから、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」が始動。デビュー曲「青春のエフェクト」を2月18日にデジタルリリースし、デビューすることが決定した。
【個別カット】11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」メンバー
「α＋」は、スターティングメンバーとして、女子中高生を中心に人気を誇るYouTubeチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子ら5人を発表後、2025年10月よりオーディションを実施。6人の合格者が加わり、計11人によって結成となった。今後は、『世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！』をスローガンに、表向きの“盛れた自分”が評価されるSNS時代において、心の奥の本音に寄り添い「一歩踏み出す勇気を応援」するアイドルグループとして活動していく。
■メンバープロフィール
沖玲萌
愛称：れもにん、れもにーぬ、れも、れもちゃん
誕生日：2003.4.29
出身地：神奈川県
趣 味：スノーボード、キャンプ、アニメ鑑賞、洋楽カバー、動物の動画を観ること
特 技：体幹バランス、立ちブリッジ、一輪車、自分で鳥肌を立てること、動物に好かれること
MBTI ：ENFP
木野稟子
愛称：きのりこ
誕生日：2005.9.13
出身地：京都府
趣味：セルフネイル、アニメ鑑賞、サウナ・岩盤浴、おしゃれなカフェに行く、せいろ蒸し
特技：スポーツ、韓国語、片眉ずつ動かせる、人の変化に気が付く
MBTI ：ESFP
桜井心々奈
愛称：ここちゃん
誕生日：2009.12.10
出身地：香川県
趣味：映画鑑賞、音楽鑑賞
特技：走り高跳び、反復横跳び
MBTI ：ENFP
白森萌美
愛称：めぐ
誕生日：2006.4.4
出身地：東京都
趣味：ダンス、食べること、寝ること
特技：着物の着付け、ドッジボール、大食い、どこでも寝ること
MBTI ：INFP
鈴宮ゆつき
愛称：ゆっちゃん
誕生日：2008.2.27
出身地：静岡県
趣味：アニメ鑑賞、ゲーム、絵の模写
特技：水を飲まずに辛いものを食べられる、一日中寝ていられる
MBTI ：INFP
瀬乃真帆子
愛称：まほ、まっこん、まほちゃん
誕生日：2007.9.18
出身地：静岡県
趣味：セルフネイル、ピアノ、ドラム、ギター、サウナ、プール
特技：歌やダンスで魅せること
MBTI ：ESFP
高橋美羽
愛称：みう
誕生日：2007.12.2
出身地：東京都
趣味：映画・ドラマ鑑賞
特技：キャラクターのモノマネ
MBTI ：ESFP
月島優々乃
愛称：ゆゆ、ゆっちゃん
誕生日：2006.2.7
出身地：大阪府
趣味：アイドル鑑賞、ホラー映画鑑賞、サウナ・岩盤浴、ピンク色の可愛いものを集める
特技：料理、ストリートダンス、お掃除
MBTI ：ENFJ
西野日菜乃
愛称：ひなのん
誕生日：2008.6.23
出身地：大阪府
趣味：お菓子作り、一人旅
特技：ヘアアレンジ、プリクラの落書き
MBTI ：ENFP
華咲ひまり
愛称：ひまちゃん、ひーちゃん
誕生日：2006.3.15
出身地：茨城県
趣味：ものづくり
特技：ダンス、キャラクターの声マネ
MBTI ：ESFJ
湯本絵美月
愛称：えみるん
誕生日：2009.6.18
出身地：千葉県
趣味：セルフネイル、料理、食べること
特技：パン作り、バスケ
MBTI ：INFP
【個別カット】11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」メンバー
「α＋」は、スターティングメンバーとして、女子中高生を中心に人気を誇るYouTubeチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子ら5人を発表後、2025年10月よりオーディションを実施。6人の合格者が加わり、計11人によって結成となった。今後は、『世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！』をスローガンに、表向きの“盛れた自分”が評価されるSNS時代において、心の奥の本音に寄り添い「一歩踏み出す勇気を応援」するアイドルグループとして活動していく。
沖玲萌
愛称：れもにん、れもにーぬ、れも、れもちゃん
誕生日：2003.4.29
出身地：神奈川県
趣 味：スノーボード、キャンプ、アニメ鑑賞、洋楽カバー、動物の動画を観ること
特 技：体幹バランス、立ちブリッジ、一輪車、自分で鳥肌を立てること、動物に好かれること
MBTI ：ENFP
木野稟子
愛称：きのりこ
誕生日：2005.9.13
出身地：京都府
趣味：セルフネイル、アニメ鑑賞、サウナ・岩盤浴、おしゃれなカフェに行く、せいろ蒸し
特技：スポーツ、韓国語、片眉ずつ動かせる、人の変化に気が付く
MBTI ：ESFP
桜井心々奈
愛称：ここちゃん
誕生日：2009.12.10
出身地：香川県
趣味：映画鑑賞、音楽鑑賞
特技：走り高跳び、反復横跳び
MBTI ：ENFP
白森萌美
愛称：めぐ
誕生日：2006.4.4
出身地：東京都
趣味：ダンス、食べること、寝ること
特技：着物の着付け、ドッジボール、大食い、どこでも寝ること
MBTI ：INFP
鈴宮ゆつき
愛称：ゆっちゃん
誕生日：2008.2.27
出身地：静岡県
趣味：アニメ鑑賞、ゲーム、絵の模写
特技：水を飲まずに辛いものを食べられる、一日中寝ていられる
MBTI ：INFP
瀬乃真帆子
愛称：まほ、まっこん、まほちゃん
誕生日：2007.9.18
出身地：静岡県
趣味：セルフネイル、ピアノ、ドラム、ギター、サウナ、プール
特技：歌やダンスで魅せること
MBTI ：ESFP
高橋美羽
愛称：みう
誕生日：2007.12.2
出身地：東京都
趣味：映画・ドラマ鑑賞
特技：キャラクターのモノマネ
MBTI ：ESFP
月島優々乃
愛称：ゆゆ、ゆっちゃん
誕生日：2006.2.7
出身地：大阪府
趣味：アイドル鑑賞、ホラー映画鑑賞、サウナ・岩盤浴、ピンク色の可愛いものを集める
特技：料理、ストリートダンス、お掃除
MBTI ：ENFJ
西野日菜乃
愛称：ひなのん
誕生日：2008.6.23
出身地：大阪府
趣味：お菓子作り、一人旅
特技：ヘアアレンジ、プリクラの落書き
MBTI ：ENFP
華咲ひまり
愛称：ひまちゃん、ひーちゃん
誕生日：2006.3.15
出身地：茨城県
趣味：ものづくり
特技：ダンス、キャラクターの声マネ
MBTI ：ESFJ
湯本絵美月
愛称：えみるん
誕生日：2009.6.18
出身地：千葉県
趣味：セルフネイル、料理、食べること
特技：パン作り、バスケ
MBTI ：INFP