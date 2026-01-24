三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎（40）が主催する毎年恒例のイベント「山フェス」が24日、横浜アリーナで行われた。テーマは音楽とお笑いを融合。山下は「良い笑いと良い音楽を浴びて、明日から良い気持ちになって欲しい」と呼びかけた。

山下のニッポン放送の冠番組「三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎のZERO BASE」の関連イベントで、今回で7度目。THE RAMPAGEらLDHの後輩グループの他、CHEMISTRY、新しい学校のリーダーズ、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」らがパフォーマンスを行った。

冒頭からファンを沸かせた。往年の名作映画をオマージュして山下が自転車で花道を駆け抜けステージに登場すると、客席からは歓声があふれた。山下は芸人たちとミニゲーム対決を行ったり、学ラン姿で新しい学校のリーダーズと「オトナブルー」をコラボするなど入れ替わり立ち替わりステージに登場して沸かせた。普段はパフォーマーとして活躍するが、CHEMISTRYとの共演では「PIECES OF A DREAM」で美声を披露した。

ラストは三代目の代表曲「R.Y.U.S.E.I.」を披露。お馴染みの「ランニングマン」のダンスを参加者全員で披露し大団円。「盛り上がったな、凄かったな。山フェスは永遠に不滅です！」と充実した一時をかみしめた。