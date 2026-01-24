やす子、南野陽子“スケバン刑事”の名フレーズもポカーン スタッフへ天然質問「なんで…」
ピン芸人のやす子が、24日放送のテレ東『土曜ゴールデン 安村やす子の金のサイコロ・銀のサイコロ ローカル線すごろく旅』（後6：30）に出演。ともにすごろく旅を行った南野陽子の“名フレーズ”に、ポカーンとする一幕があった。
【写真】超貴重写真！『スケバン刑事』“麻宮サキ”歴代3ショット
南野といえば、1985年から86年まで放送された『スケバン刑事II 少女鉄仮面伝説』で二代目・麻宮サキを演じたことでも有名。この日の放送では、サイコロを持った南野がポーズを決めて「おまんら許さんぜよ！」と有名なフレーズを放つと、とにかく明るい安村は「出た！うれしい！」と大喜びする一方、やす子は「みんな、なんでテンション上がっていたんですか？」と悪気なく呼びかけた。
安村がすかさず「いや、スケバン刑事！」とツッコミを入れると、顔を両手で覆いながら「あっ…」と申し訳なさそうな表情。南野が「だって、生まれてないから」とやさしくフォローしつつ「昔、マッポの手先だったことがあるの」と笑わせると、やす子は安堵したように「なんか、カメラマンさんたちが『オー！』って、おじさんたちがニヤニヤして」と笑いを誘っていた。
