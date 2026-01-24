犬はいつも何を考えて生活しているの？

犬は人間の言葉や感情を理解し、なおかつ共感能力が高い動物。様々なことを複雑に考えているのかな…そう思うかもしれませんが、犬の思考はいたってシンプルです。「食べる・遊ぶ・寝る」といった欲求に基づいて生きています。

そんなわんこたちが何を考えて一日を過ごしているのか、朝から順に時間を追ってみていきましょう。

「ごはんかな？散歩かな？」

朝起きて愛犬とおはようの挨拶をした後、どういったルーティンで動き出しますか？多くの飼い主さんは、愛犬のごはんの用意か散歩に行く準備を始めるのではないでしょうか。

先ほども述べた通り、犬は欲求に基づいて生きる動物。突き詰めると「自分に得なことはあるか？」を軸に動きます。ごはんと散歩はまさに大きな楽しみですから、欠かすことはできません。『まだですか？』とソワソワしたり、おねだりするわんこも多いことでしょう。

「満足満足！」

ごはんと散歩、朝のルーティンを終えた犬は、気持ちが満たされ充足感でいっぱいです。自分のベッドやお気に入りの場所で寛ぐ姿は、見ているこちらも思わず微笑んでしまうもの。

二度寝を満喫するほか、飼い主さんに体を寄せて甘えながら『ありがとう』の気持ちも伝えているでしょう。愛犬が口角が上がった穏やかな表情で見つめてきたときは、優しくなでるなど気持ちに応えてあげましょう。

「つまらないなぁ」

仕事や外出など、日中に家を空ける飼い主さんも多いと思います。寂しがり屋のわんこは、クンクン鳴いたり後追いをしたり。逆に塩対応のわんこであっても、飼い主さんとの信頼関係が築けている証なので心配する必要はありません。

留守番中、寂しがっていないか心配だと思いますが、案外平気なことが多いようです。『つまらないなぁ』とは思うものの特段することもないため、留守番中のほとんどを寝て過ごしています。

犬の留守番がいいか悪いかは意見が分かれるところですが、年齢や健康状態、性格や慣れによる部分が大きいもの。災害時などひとりでいることに慣れておく必要もあるでしょう。とはいえ、毎日8時間以上の留守番は推奨できません。一般的には6時間以内が目安といわれています。

「遊んで！」

日も暮れるころ飼い主さんも帰宅し、朝と同じようにごはんと散歩を済ませます。留守番でつまらなかった気持ちを発散させるように『遊んで！遊んで！』とアピールするわんこも多いのではないでしょうか。

飼い主さんと一緒に遊ぶことは、わんこにとっても大きな楽しみのひとつ。ぜひ本気で向き合ってあげてください。『お利口さんに待ってたから遊んでよ！』と健気に訴える気持ちもあるのかもしれませんね。

「今日も楽しかったね！」

一日も終わりを迎え、そろそろ就寝の時間。飼い主さんも仕事や用事を済ませホッと一息つく時間でもあるでしょう。スマホや読書…ひとり時間も大切ですが、愛犬はなにをしているでしょう？

一日の終わりにも、ぜひ愛犬と1対1の時間を設けてあげてください。飼い主さんの一日の出来事を話しかけたり、愛犬をねぎらうようにマッサージをしたり…。どんな触れ合いでも構いません。きっと『今日も楽しかったね！』とあなたに伝えていることでしょう。

愛犬との日々の暮らしを充実させる秘訣

わんこの気持ちになって一日を追ってみました。では、犬たちが今よりも快適に過ごせるよう、日々の暮らしを充実させる秘訣はあるのでしょうか？大切ないくつかのポイントがあります。

愛犬と絆を深めるコミュニケーション 愛犬の気持ちを尊重する 安心で快適な住環境 日常に新しい刺激をプラスする

愛犬と積極的にアイコンタクトをとったり、たくさん褒めてあげましょう。自己肯定感が高まり気持ちが安定します。嫌がることは無理強いしないなど、常に愛犬の気持ちに寄り添い尊重してあげることも大切です。

充実した暮らしの根底には、安心して過ごせる住環境が必要です。特に温度管理の徹底と、快適な寝床の提供は大事なポイントです。

そして日常に彩りを加えてあげましょう。新しいおもちゃを与える、いつもと違う散歩コースを歩く…そんなささいなことでも、犬にとっては非常に新鮮で刺激的なもの。脳の活性化も期待できますよ。

まとめ

犬は常に「今」を生きる動物。今散歩に行きたい、今ごはんが食べたい…こういった欲求を満たそうとする非常にシンプルな思考を持ちます。

愛犬が何を考えて一日を過ごしているのか、想像してみるのも楽しいかもしれませんね。きっと多くのことを伝えてくれているはずですよ。