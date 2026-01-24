シャンプーで別犬になってしまったわんこが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は大変な反響を呼び、「声出して笑ってしまいました」「別犬かと思ったｗ」「弱そうすぎて愛おしい…」など200件以上のコメントの他、2万4000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：小型犬をシャンプーした結果→『だれ…？』別犬すぎる"衝撃の変貌"】

ヨークシャーテリアのゆめのちゃん

Threadsアカウント「himenocchi」の投稿主さんは、『ゆめの』ちゃんというヨークシャーテリアと暮らしています。ゆめのちゃんは、2016年7月生まれの女の子。2020年に、家族として迎え入れたそうです。

そんなゆめのちゃんですが、普段は自宅でシャンプーをしているといいます。この日も、お風呂に連れて行って体を洗うことに。ゆめのちゃんの長くて艶やかな毛も、さらに美しくなると思われましたが…。

自宅でシャンプーした結果…

シャンプーを流した途端、目の前には別犬が！！さらさらの長毛がチャームポイントだったゆめのちゃんが、濡れてしょぼくれてしまったのです。元々のスマートな体型があらわになり、なんだかひょろっと感が際立つ姿に…。しゅん…と落ちたなで肩から、何ともいえない哀愁が漂います…。

また、長く伸ばしている前髪が濡れ、あちこちに散らばってファンキーなヘアスタイルになってしまったそう。弱そうなのかワイルドなのか迷う風貌に、思わず笑みがこぼれます…♪

もちろん、これはシャンプーの途中の一時的な姿。ドライヤーで乾かしたあとは、元の優雅な姿に戻ったのでした。

衝撃的なビフォーアフターに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「前髪かっこいいじゃん」「ちっちゃくなりすぎて可愛い」「どっちも可愛くて素敵です」などたくさんの反響がありました。

色んな表情を見せてくれる♡

普段のゆめのちゃんは、さまざまなおしゃれを楽しんでいるといいます。ときには、三つ編みで女の子らしく仕上げることも♡大切に伸ばしている顔周りの毛は、コスチュームを着るときにも役立っているそうです。

また、ゆめのちゃんの独特な表情にも注目が集まりました。疲れているときは、絵に描いたような「老け顔」になるのだとか。小さくても色んな表情を見せてくれるゆめのちゃんから、目が離せません！

Threadsアカウント「himenocchi」には、ゆめのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひ遊びに行ってみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「himenocchi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。