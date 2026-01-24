犬が飼い主に『裏切られた』と感じてしまうNG行為4選

飼い主さんの些細な言動が実は愛犬の心を傷つけているかもしれません。ここからは犬が飼い主さんに『裏切られた』と感じてしまう行為をお伝えします。当てはまる項目がないか確認してみましょう。

1.期待を裏切る

言葉と行動が一致しないと不信感を持ってしまいますよね。それは犬も同じです。愛犬に「帰ってきたらご褒美のおやつね」とお留守番をお願いしたにもかかわらず、その約束が守られないと犬は裏切られたと感じてしまいます。

一度や二度ではそこまで傷つくことはないでしょうが、他の事柄でも同じようなことがあったり、複数回続くと『本当かな？』『やっぱりもらえなかった』と不信感でいっぱいになってしまうでしょう。

2.わざとからかう

ちょっとしたイタズラ心で…そんな軽い気持ちでも、わざとからかう行為は犬にとって裏切りです。例えば、片方の手におやつを隠してどちらに入っているか当てさせるゲーム、実はどちらの手にもおやつは入っていなかった…こういった愛犬をからかう行為をしていませんか？

一生懸命探していた犬の気持ちを思うと、いたたまれなくなります。外出すると見せかけてすぐに帰宅する、なんてイタズラも繰り返せばすぐに愛犬の信用を失います。犬の気持ちをもてあそぶような言動は絶対にNGです。

3.言動に一貫性がない

スキンシップ中に急に突き放す、甘えていたのに突然叱られる…こういった言葉と行動に矛盾があると犬は『裏切られた』と感じます。ここまで極端な例は少ないかもしれませんが、言葉と行動を一致させるようにしてください。

昨日はOKだったのに今日は怒られた、同じことをしても家族内で対応が違う、こういった矛盾も犬はちゃんと理解しています。積み重なると関係性の悪化へとつながりますので、愛犬には一貫性のある言動をしてください。

4.しつけで叩く

一昔前のしつけでは犬に手を挙げることも許容されていましたが、今では間違っていることが立証されています。しかしながら、動物への暴力はゼロにはなりません。昔ながらのしつけを行っている飼い主さんや、トレーニングが上手くいかないことにイライラし、突発的に手を挙げてしまう方もいるようです。

暴力を受けた犬が『裏切られた』と感じることは間違いないでしょう。人間不信となり心を閉ざしてしまう可能性すらあります。一度崩れた信頼関係を取り戻すことは容易ではありません。犬に暴力をふるうことは絶対にやめてください。

失望した愛犬がみせる行動とは？

飼い主さんの言動に裏切られたと感じ、失望した犬はどういった行動をみせるのでしょう。人間ほど明確ではありませんが、サインを出しています。もしも愛犬のこういった行動を目にしたら、一度ご自身の言動を振り返ってください。

目をそらす 元気・食欲の低下 問題行動の増加

失望した犬は目線や表情に変化があらわれます。スッと目をそらしたり、冷ややかな表情をすることが多くなります。飼い主さんの様子をうかがうように上目遣いをすることも。

裏切られたと傷ついた犬は無気力になり食欲も低下することが多いようです。心と体は密接に関係しています。心の傷が表面化し、ストレスから下痢や嘔吐など体調を崩してしまうことも珍しくありません。

物を壊すなど過度な問題行動が増えることもよくあります。飼い主さんにがっかりしながらも寂しい、かまってほしいと愛情不足を訴えているサインです。鬱屈した気持ちが外に向かず、自傷行為として自分に向くこともあります。

まとめ

暴力などの虐待行為は言語道断ですが、ついついイタズラ心でからかったことが、犬には裏切り行為として感じられてしまうことも。純粋でまっすぐな愛情に正面から応えてあげましょう。

もしも愛犬が失望している様子を見せたならば、時間をかけて根気強く、なにより愛情深く接し続けましょう。わんこにとっては飼い主さんがすべてなのですから。