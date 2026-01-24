1月23日、元モーニング娘。の飯田圭織がInstagramを更新。14日に一緒にイベントを行ったモーニング娘。’26の山崎愛生とのお出かけショットを公開した。

【写真】小田さくら＆山崎愛生とのディズニーSHOTも公開

飯田は、自身のInstagramアカウントにて、「愛生ちゃんと 上野のパンダさんに会いに行って来ました」と、山崎と上野動物園に遊びに行ったことを報告。

続けて、「なかなかパンダさんに会えなくなるのは寂しいけれど しっかりと目に焼き付けて来ました」「可愛かったぁ」「愛生ちゃんが抽選に申し込みしてくれて、 当選した貴重な観覧の機会をわたしと一緒に行ってくれてありがとう」「とっても大切な思い出になりました」と綴り、パンダの写真がデザインされた展示物の前で撮影した山崎との2SHOTを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵です」「いつも癒されてます」「親子みたいで可愛すぎ」「お二人の仲の良さ本当に良いですね」などのコメントが集まっている。

1998年にモーニング娘。初期メンバーとしてデビューした飯田は、2001年にはリーダーに就任し、2005年にグループを卒業。私生活では、12歳の息子・8歳の娘を育てる2児の母として子育てに奮闘している。

Instagramではモーニング娘。の現役メンバーとの交流を明かすこともあり、昨年10月31日の投稿では、山崎と小田さくらと共に東京ディズニーシーを楽しむ様子などを公開していた。

画像出典：飯田圭織オフィシャルInstagramより

※山崎愛生の「崎」は、立つ崎