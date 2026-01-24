冬に行きたい「福井県の穴場秘境」ランキング！ 2位「九頭竜湖渓流エリア」を抑えた1位は？【2026年調査】
観光客でにぎわう季節を外した冬は、自然本来の表情を味わえるチャンスでもあります。雪や霜に彩られた風景が広がる秘境は、思わず足を止めたくなる存在感を放っています。
All About ニュース編集部では、2025年1月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「福井県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「雪化粧で山と湖が絶景になりそうだから」（30代女性／大阪府）、「雪景色に包まれた湖と渓流の組み合わせが幻想的で、落ち着いた自然を満喫できる」（20代女性／千葉県）、「冬場の九頭竜湖は静寂に包まれる場所、湖面の氷や雪景色が特に美しいと評判です」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※12月上旬〜翌3月下旬まで冬季通行止め
回答者からは「冬は空気が澄んでいて、キレイな景色が楽しめそうだから」（30代女性／神奈川県）、「雪に包まれた滝の姿が神秘的で、秘境感を強く感じられるため」（20代女性／長崎県）、「日本の滝100選に選ばれる滝を見てみたい」（30代男性／島根県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
