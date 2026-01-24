＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館

【映像】大の里が驚異のパワーで安青錦に“完全勝利”

今場所4敗でコンディションが万全でないことが予想される横綱・大の里（二所ノ関）が、優勝争いで単独首位を走る大関・安青錦（安治川）を圧倒。右手一本で制圧した驚異のパワーに「圧巻や……」などと相撲ファンは驚きを隠せない様子だった。

これまで大の里は安青錦に3戦全勝、得意の相手としている。ただ左肩痛の影響なのか、今場所は八日目から3連敗するなど横綱らしくない相撲を取っているのも事実。それも踏まえて安青錦との一番には大きな注目が集まった。

ABEMAで解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は取組前から「大の里はやると思います。こういう時、強いですから」と期待をしていた。そして、いざ取組が行われると、花田氏の予想は的中。大の里はのど輪を一撃、右手一本で安青錦を吹っ飛ばした。決まり手は押し倒し。これで大の里にも優勝の可能性は出てきた。

実況を務めた元NHK大相撲中継の実況でお馴染みの藤井康生アナウンサーが「花田さんの見事な推理力と言いますか完璧でした。今場所のこれまでの大の里とはまったく違いました」と話すと、花田氏は「全然違いますよね（笑）。昨日までの横綱はどこにいったんですかね？」とたまらず苦笑した。

相撲ファンもあまりに強い横綱の姿に「右手一本で」「圧巻や……」「ふっとんだー」「つよ」「大の里強い」「圧巻やーー！」「人間離れのパワー」「完全勝利」など驚きの声を続々と上げた。

なお10勝3敗同士の対決となった関脇・霧島（音羽山）と前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）の一番は熱海富士が浴せ倒しで白星をもぎ取った。これで熱海富士は11勝3敗と安青錦に並んで首位タイとなった。

千秋楽に、安青錦が勝ち、熱海富士が敗れれば、2006年夏場所の白鵬以来の新大関Vとなる。熱海富士が勝利して、安青錦が敗戦となると、熱海富士は初優勝。そして、両者共に本割で勝つと、優勝決定戦にもつれこみ、共に敗れた場合は、4敗力士による優勝決定戦が行われる。

大混戦の初場所で栄冠を掴むのはどの力士かーー。（ABEMA/大相撲チャンネル）