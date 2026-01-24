＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館

【映像】大の里、“最高限度”の懸賞束 圧巻の光景

一月場所もいよいよ佳境を迎えた十四日目。結びの一番で横綱・大の里（二所ノ関）が手にした“限度数上限”の懸賞の束が、行司の力水桶に置かれる圧巻光景がファンを騒然とさせた。桶の上に“自立”するという驚きの光景に「これ、お幾らになりますの？」「桶に立ってる」など衝撃が広がった。

取組前、呼出の手元に運び込まれた懸賞は実に61本。通常の1取組における懸賞本数の上限は60本と定められているが、これに観客の投票によって選ばれる「森永賞」の1本が加わり、計61本という圧巻の本数となった。森永賞は昭和26（1951）年の一月場所から続く伝統ある懸賞だ。

中継カメラが捉えたのは、呼出の力水桶の上に、分厚い懸賞の束が支えもなく垂直に立っている様子。その異様な光景に、ABEMAのコメント欄は「桶に立ってる」「懸賞分厚い」「これ、お幾らになりますの？」と大興奮に包まれた。

この光景に、解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏も反応。「キャラメルですね。勝った方がキャラメルもらえるんですよね」と切り出すと、「父（元大関・貴ノ花）がキャラメルを持ってきたときはヒーローでした。（子供にとっては）最高ですよね。だからあんなに太っちゃった」と、亡き父との思い出を自虐ネタを交えて披露し、視聴者を和ませた。

取組では、大の里が圧倒的な力を見せた。大関・安青錦（安治川）を立ち合いから一気に押し込み、寄せ付けぬまま押し倒して10勝目（4敗）を挙げた。敗れた安青錦は悔しい3敗目（11勝）となった。今日の結果を受け、千秋楽に向けたその他の上位陣の顔ぶれは3敗に熱海富士、4敗に霧島、阿炎、欧勝海となった。

また、昨年の夏場所から、取組後の力士が現金で受け取る懸賞袋の中身が、従来の3万円から1万円に変更された。持ち歩く際のセキュリティー面を考慮したことなどが大きな変更理由で、懸賞の手取り1本6万円は変わっていない。以前は給与とは別の口座に、現金支給の3万円を差し引いた1本3万円が振り込まれていたが、現在は1本あたり5万円が振り込まれている。

力士別で今場所の1位は横綱大の里で15日間計375本の申し込みがあり、次いで横綱の豊昇龍で267本、大関・琴桜で200本、義ノ富士が146本、新大関の安青錦が118本などとなっている。（ABEMA／大相撲チャンネル）