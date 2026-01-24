坂上忍がＭＣを務めるフジテレビ「平成の名場面連発！あの人ビフォーアフター」が２３日、放送され、モーニング娘。を人気絶頂で卒業した人気メンバーがＶＴＲで登場した。

現在はタレントとして活動する石黒彩（４７）。初期メンバーで、モー娘。の紅白初出場（１９９８年）の翌９９年１２月５日、突然、２０００年１月７日のコンサートをもって脱退すると発表した。理由は「服飾の勉強をしたい」だった。当時、２１歳。９９年１２月２１日にはのちに結婚する９歳上のＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー、真矢（５６）との熱愛が週刊誌で報じられた。

番組の取材に、石黒は、４７歳とは思えぬ変わらぬ美貌を披露。卒業の理由を「服飾専門学校入って（※２０００年４月）、学校通ってたんですけど」と説明。「それの途中で結婚しました」と話した。石黒は２０００年５月、真矢と結婚し、同年１１月に第１子長女（２５）を出産。次女（２３）、長男（２１）と３人の子の母となった。

ＳＮＳ上では「綺麗すぎる」「変わんないなー」などの声があがっていた。