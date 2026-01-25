デジタル技術が日進月歩で進む一方で、「近年の映画VFXは、かつてほどの迫力や説得力を感じにくい」との声も根強い。では、何が映像の質感を変えてしまったのか。

ジョニー・デップ主演『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズの監督で知られるゴア・ヴァービンスキーが、2025年11月の米にて「Unreal Engineが映画制作に流入したため」と述べた。Epic Games側からは「ツールのせいにするのは不正確」と反論も出ている。

ヴァーヴィンスキーはインタビューの中で、「なぜVFXは以前より見栄えが悪くなったのか？」との質問に対し、「最もシンプルな答えは、ゲームのUnreal EngineがVFXの領域に進出してきているからだと思います」と意見。Unreal Engineとは主にゲーム制作に用いられるリアルタイム3D制作ツールのことだ。

ヴァービンスキーは、ゲームと映画におけるVFX制作について「以前は棲み分けがなされていた。Unreal Engineはビデオゲーム分野で非常に優れたものでした」と語ると、「映画でも完成された視覚効果にUnrealが活用できるかもしれないと考えられるようになった。こうして、ゲーム的美学が映画の世界に流入している」と続けている。

さらに、スタンリー・キューブリック作品の“色褪せなさ”を引き合いに出す。キューブリックの映画にはミニチュアや絵画を撮影するなど、いまとは異なる美学があり、それが今日の鑑賞にも耐える要因になっているという。一方で、マーベル映画のように誇張された非現実世界であれば成立しうるものの、「厳密なフォトリアリズムの観点ではうまくいかないのだと思う」と見解を示した。

実写とアニメーションでは「光を同じように捉えていない」ために、表現に根本的な違いが生じていると、ヴァーヴィンスキーは続けている。「皮膚の下における光散乱や、光が肌に当たって反射する感じに、同じように反応していないと思います。だからクリーチャー（生物）アニメーションになると、不気味の谷というやつが生じる。手作業でやるべきところを、スピード優先で補完してしまうからです」と述べ、工程の省略が“違和感”につながると示唆した。

加えて、製作現場の判断基準そのものが変化し、仕上がりの許容ラインが下がっているとも語る。「海に浮かぶ船がきちんと水面に浮かんでいないように見えても、誰も気にしないだろうと思われるようになった」とヴァービンスキー。『パイレーツ・オブ・カリビアン』第1作では「実際に海に出て、本物の船に乗って撮影していた」として、現場主義の違いを例に挙げた。

こうした文脈の延長で、ヴァービンスキーはUnreal Engineの映画参入を「最大の後退」と断じている。彼が強調するのは、最終的に“動き”がリアリティを左右するという点だ。「いつもVFXで人がやってしまう間違いがあります。ものすごくリアルなヘリコプターは作れるのに、飛び方が少しでも違った瞬間に、脳が“これはリアルではない”と気づいてしまう。旋回の一つ一つをきちんと捉え、動きが正しくなければならない。結局はアニメーションなんです。時にはライティングや撮影だけではないこともある。時には“動きそのもの”なのです」。

一方、この主張に対しては、ゲーム制作側から異論が提示された。Epic GamesでVFXスーパーバイザーを務めるパトリック・タバックは米にて、「VFXやCGIに関する誤った認識に基づく問題を、一つのツールのせいにすることは、この業界の誰にとっても不正確です」と声明。「事実、コンピューターグラフィックスを作る人の数はかつてないほどに増えていて、その規模になれば、成功にも失敗にも幅が出ます。しかし、美学と技巧はアーティストから生まれるものであり、ソフトウェアから生まれるものではありません」と述べた。

タバックは2022年にEpic Gamesへ入社する以前、ILM（インダストリアル・ライト＆マジック）で映画VFXに携わってきた人物である。『スター・トレック イントゥ・ダークネス』（2013）『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（2015）『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』（2018）『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）では、視覚効果賞に4度ノミネートされた実績を持つ。大作映画とゲームの両現場を知る立場から、ツールの使われ方を補足した格好だ。

タバックはUnreal Engineについて「主にプリビズ（事前の視覚設計）、バーチャルプロダクションに用いられ、場合によってはファイナルピクセル（最終的な画作り）に使われることもあります」と解説。さらに「断言できますが、『パイレーツ・オブ・カリビアン』のような大作VFX映画を10～15年前に作っていたアーティストたちは、Unreal Engineのような強力なツールがデスクにあって、作業を手伝ってくれるなんて夢の話だったはずです。何せ、私がそのうちの一人だったんですから！」と述べ、ツールの価値そのものを強調している。

