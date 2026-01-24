アイピーフォーは、「ホイッピ＆ラッピ　エコバッグコレクション」(1回400円、全5種)を2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。



「ホイッピ＆ラッピ」は、自由気ままな「ホイッピ」とホイッピへの愛が強すぎる「ラッピ」、そんな噛み合わない2人による、愛ゆえの激しい攻防戦を描いた、SNSで話題のキャラクターだ。2人のシュールで愛おしい日々の様子が全面にプリントされたエコバッグがカプセルトイに登場する。

ラインナップは、500mlのペットボトルも楽々収納できる縦長タイプと、お弁当箱を入れるのにぴったりな横長タイプの2展開で、絵柄は全部で6種類。全種、両面別デザインになっているので、ホイッピとラッピの可愛さを存分に楽しめる。畳んでもかさばらないので、サブバッグとしてかばんに忍ばせても。

エコバッグA

エコバッグB

トートバッグA

トートバッグB

トートバッグC

「ホイッピ＆ラッピ　エコバッグコレクション 」は1月下旬から順次発売予定。価格は1回400円。対象年齢は15才以上。全5種。 商品素材は、ポリエステル。生産国は中国。 取扱い場所は、全国のカプセルトイ自販機設置場所。　

(C)CHOCOLATE