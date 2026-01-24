PEACH JOHNバレンタインコレクション2026♡心ときめく下着＆ルームウェア
PEACH JOHNのバレンタインコレクションが、2026年1月14日（水）より公式通販サイトと全国の店舗で発売♡「大切な人と過ごしたい」「自分へのご褒美にも♥」そんな想いを叶える、とっておきのランジェリーやルームウェア、ギフトアイテムが多数ラインナップ。ハートや薔薇モチーフの甘くセクシーなデザインで、バレンタインの特別なムードを盛り上げます。ギフトにもぴったりなコフレやルームウェアまで、心ときめくアイテムをチェック♪
甘くセクシーなランジェリーで気分UP
バレンタイン気分を盛り上げるランジェリーは、デザインも機能性も◎
ハートリングブラ
3,900円(税込) 全2色 サイズ：B～Eカップ UB65/70/75
ハートリングブラは、ハート型リングが中央のアクセント。下厚カップでバストを左右から寄せ、美谷間をメイクします。
上：ハートリングショーツ 1,800円(税込) 全2色 サイズ：S, M, L / 下：ハートリングソング 1,800円(税込) 全2色 サイズ：S/M, M/L
ハートリングショーツとハートリングソングでセット使いも楽しめます♡
ハートロマンティックレースノンワイヤーブラ
3,900円(税込) 全2色 サイズ：B～Eカップ UB65/70/75
ロマンティックな雰囲気なら、ハートロマンティックレースノンワイヤーブラとショーツがぴったり。
ハートロマンティックショーツ
1,800円(税込) 全2色 サイズ：S, M, L
波型ストレッチレースとラインストーンチャームが華やかさを演出します。
ハローキティ×近沢レース店♡ユナイテッドアローズ第2弾コラボが登場
甘さ＋あたたかさ♡ルームウェア＆ギフト
おうち時間にぴったりのルームウェアも充実♪
ハートロマンティックベロアブラキャミソール/ハートロマンティックベロアタップパンツ
上：ハートロマンティックベロアブラキャミソール 4,200円(税込) 全2色 サイズ：S/M, M/L / 下：ハートロマンティックベロアタップパンツ 3,300円(税込) 全2色 サイズ：S/M, M/L
ハートロマンティックベロアブラキャミソールとベロアタップパンツは、ストレッチベロア仕立てでリッチな手触り。ハート柄やビッグリボンが可愛らしさを演出。
ホイップリーハートシャギーカーディガン
5,480円(税込) 全2色
ふわふわ素材のホイップリーハートシャギーカーディガンも心地よい甘さ♡
ホイップリーハートチェックパジャマ
7,980円(税込) 全2色 サイズ：レディースワンサイズ, メンズワンサイズ
ペアで楽しめるホイップリーハートチェックパジャマはギフトにも最適です。
サーマルＨＡＲＡマキパジャマ
4,480円(税込) 全2色 サイズ：S/M, M/L
冷え対策もできるサーマルHARAマキパジャマは、バレンタイン柄で気分もほっこり。
ギフトにもおすすめ♡バレンタインコフレ
ボムバストクリームセット
4,598円(税込)
バレンタインギフトを探しているなら、PJ BEAUTYのコフレも要チェック！ボムバストクリームセットは、人気のボムバストクリームとミニサイズ、リップケースチャームのセット。
ヒップルン薬用ホワイトクリームセット
3,256円(税込)
ヒップルン薬用ホワイトクリームセットは、医薬部外品のヒップクリーム＆ミニ、リップケースチャーム付き。
デリケートケアセット
4,400円(税込)
デリケートケアセットはウォッシュオイルとワイプシート、リップチャームでケアもバッチリ。
パフュームド ボディローションセット
3,691円(税込)
パフュームド ボディローションセットは香り広がるセットで、贈る相手の心まで満たします♡
ハンドケアギフトセット
990円(税込)
ちょっとしたギフトにはハンドケアギフトセットもおすすめ！
特別な日を彩るPEACH JOHNのバレンタインコレクション♡
PEACH JOHNのバレンタインコレクションは、ランジェリー、ルームウェア、ギフトアイテムと豊富なラインナップで、どんな過ごし方にも寄り添います♡公式通販や全国の店舗で発売中です。甘くてセクシーなデザインで、大切な人との時間や自分へのご褒美にもぴったりな一着・一品を見つけてくださいね♪