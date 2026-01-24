PEACH JOHNバレンタインコレクション2026♡心ときめく下着＆ルームウェア

PEACH JOHNのバレンタインコレクションが、2026年1月14日（水）より公式通販サイトと全国の店舗で発売♡「大切な人と過ごしたい」「自分へのご褒美にも♥」そんな想いを叶える、とっておきのランジェリーやルームウェア、ギフトアイテムが多数ラインナップ。ハートや薔薇モチーフの甘くセクシーなデザインで、バレンタインの特別なムードを盛り上げます。ギフトにもぴったりなコフレやルームウェアまで、心ときめくアイテムをチェック♪

甘くセクシーなランジェリーで気分UP

バレンタイン気分を盛り上げるランジェリーは、デザインも機能性も◎

ハートリングブラ

3,900円(税込) 全2色 サイズ：B～Eカップ UB65/70/75

ハートリングブラは、ハート型リングが中央のアクセント。下厚カップでバストを左右から寄せ、美谷間をメイクします。

上：ハートリングショーツ 1,800円(税込) 全2色 サイズ：S, M, L / 下：ハートリングソング 1,800円(税込) 全2色 サイズ：S/M, M/L

ハートリングショーツとハートリングソングでセット使いも楽しめます♡

ハートロマンティックレースノンワイヤーブラ

3,900円(税込) 全2色 サイズ：B～Eカップ UB65/70/75

ロマンティックな雰囲気なら、ハートロマンティックレースノンワイヤーブラとショーツがぴったり。

ハートロマンティックショーツ

1,800円(税込) 全2色 サイズ：S, M, L

波型ストレッチレースとラインストーンチャームが華やかさを演出します。

ハローキティ×近沢レース店♡ユナイテッドアローズ第2弾コラボが登場

甘さ＋あたたかさ♡ルームウェア＆ギフト

おうち時間にぴったりのルームウェアも充実♪

ハートロマンティックベロアブラキャミソール/ハートロマンティックベロアタップパンツ

上：ハートロマンティックベロアブラキャミソール 4,200円(税込) 全2色 サイズ：S/M, M/L / 下：ハートロマンティックベロアタップパンツ 3,300円(税込) 全2色 サイズ：S/M, M/L

ハートロマンティックベロアブラキャミソールとベロアタップパンツは、ストレッチベロア仕立てでリッチな手触り。ハート柄やビッグリボンが可愛らしさを演出。

ホイップリーハートシャギーカーディガン

5,480円(税込) 全2色

ふわふわ素材のホイップリーハートシャギーカーディガンも心地よい甘さ♡

ホイップリーハートチェックパジャマ

7,980円(税込) 全2色 サイズ：レディースワンサイズ, メンズワンサイズ

ペアで楽しめるホイップリーハートチェックパジャマはギフトにも最適です。

サーマルＨＡＲＡマキパジャマ

4,480円(税込) 全2色 サイズ：S/M, M/L

冷え対策もできるサーマルHARAマキパジャマは、バレンタイン柄で気分もほっこり。

ギフトにもおすすめ♡バレンタインコフレ

ボムバストクリームセット

4,598円(税込)

バレンタインギフトを探しているなら、PJ BEAUTYのコフレも要チェック！ボムバストクリームセットは、人気のボムバストクリームとミニサイズ、リップケースチャームのセット。

ヒップルン薬用ホワイトクリームセット

3,256円(税込)

ヒップルン薬用ホワイトクリームセットは、医薬部外品のヒップクリーム＆ミニ、リップケースチャーム付き。

デリケートケアセット

4,400円(税込)

デリケートケアセットはウォッシュオイルとワイプシート、リップチャームでケアもバッチリ。

パフュームド ボディローションセット

3,691円(税込)

パフュームド ボディローションセットは香り広がるセットで、贈る相手の心まで満たします♡

ハンドケアギフトセット

990円(税込)

ちょっとしたギフトにはハンドケアギフトセットもおすすめ！

特別な日を彩るPEACH JOHNのバレンタインコレクション♡

PEACH JOHNのバレンタインコレクションは、ランジェリー、ルームウェア、ギフトアイテムと豊富なラインナップで、どんな過ごし方にも寄り添います♡公式通販や全国の店舗で発売中です。甘くてセクシーなデザインで、大切な人との時間や自分へのご褒美にもぴったりな一着・一品を見つけてくださいね♪