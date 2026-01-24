『鬼滅の刃』鬼＆鬼殺隊の応援上映開催 童磨による『鬼応援上映の教え』映像公開
人気アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の応援上映が1月31日、2月3日に開催されることが発表された。
【動画】ちょっと怖い…童磨が教える『鬼応援上映の教え』映像
全国8都市10箇所の劇場にて1月31日に「鬼」応援上映、2月3日に「鬼殺隊」応援上映を開催。さらに、応援上映をより楽しめるよう以前公開した『鬼殺隊応援上映の心得』に続き、童磨の声が流れる『鬼応援上映の教え』映像を公開した。
2月3日開催の「鬼殺隊」応援上映では、鎹鴉の副音声による「応援ガイド」も実施。鎹鴉と一緒に様々なシーンで、鬼殺隊の応援を楽しめる。
昨年7月に公開された劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開3日間で興収55.2億円を突破し、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という3つの記録を更新。現在の国内歴代興収は2位で、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開初日から上回る興収ペースを公開143日間まで維持しており、現在は興収390.8億円を突破している。
【実施日時】
「鬼」応援上映：１月３１日(土)17:00〜 全国一斉上映
「鬼殺隊」応援上映：２月３日(火) 19:00〜 全国一斉上映
【実施劇場】
＜北海道＞TOHOシネマズすすきの
＜宮城＞TOHOシネマズ仙台
＜東京＞TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ渋谷
＜神奈川＞T・ジョイ横浜
＜愛知＞ミッドランドスクエアシネマ
＜大阪＞TOHOシネマズなんば
＜広島＞広島バルト１１
＜福岡＞Ｔ・ジョイ博多
【動画】ちょっと怖い…童磨が教える『鬼応援上映の教え』映像
全国8都市10箇所の劇場にて1月31日に「鬼」応援上映、2月3日に「鬼殺隊」応援上映を開催。さらに、応援上映をより楽しめるよう以前公開した『鬼殺隊応援上映の心得』に続き、童磨の声が流れる『鬼応援上映の教え』映像を公開した。
昨年7月に公開された劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開3日間で興収55.2億円を突破し、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という3つの記録を更新。現在の国内歴代興収は2位で、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開初日から上回る興収ペースを公開143日間まで維持しており、現在は興収390.8億円を突破している。
【実施日時】
「鬼」応援上映：１月３１日(土)17:00〜 全国一斉上映
「鬼殺隊」応援上映：２月３日(火) 19:00〜 全国一斉上映
【実施劇場】
＜北海道＞TOHOシネマズすすきの
＜宮城＞TOHOシネマズ仙台
＜東京＞TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ渋谷
＜神奈川＞T・ジョイ横浜
＜愛知＞ミッドランドスクエアシネマ
＜大阪＞TOHOシネマズなんば
＜広島＞広島バルト１１
＜福岡＞Ｔ・ジョイ博多