【ポテト食べ尽くし系！？】唖然…！あっという間に完食されてしまったポテト＜第7話＞#4コマ母道場

子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？　今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。

第7話　私のフライドポテトが【ミチルの気持ち】



【編集部コメント】

「大好きなフライドポテト、友達にもちょっとだけわけてあげよう」くらいに思っていたマユちゃん。まさか食べ尽くされてしまうなんて……！　思わず泣きそうになる気持ち、わかります。シオンさんはマユちゃんに申し訳なくて、ただひたすら謝るしかありません。一方のミチルさんは、娘をなだめなくてはと思いつつも、あまりに衝撃的すぎて気持ちが追いついていないようです。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙