【ポテト食べ尽くし系！？】唖然…！あっという間に完食されてしまったポテト＜第7話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第7話 私のフライドポテトが【ミチルの気持ち】
【編集部コメント】
「大好きなフライドポテト、友達にもちょっとだけわけてあげよう」くらいに思っていたマユちゃん。まさか食べ尽くされてしまうなんて……！ 思わず泣きそうになる気持ち、わかります。シオンさんはマユちゃんに申し訳なくて、ただひたすら謝るしかありません。一方のミチルさんは、娘をなだめなくてはと思いつつも、あまりに衝撃的すぎて気持ちが追いついていないようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
