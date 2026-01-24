メイクをして初のランウェイで堂々とポージング

母は9年前に逝去したフリーアナウンサー・小林麻央さん(享年34)…。14歳長女の狃薀薀鵐ΕДき畛僂肪輒椶集まっている。

17日に放送された、歌舞伎俳優の市川團十郎白猿一家のドキュメンタリー番組「成田屋に、ござりまする。」(日本テレビ)に登場したのは、四代目「市川ぼたん」を襲名し舞踊家として活動する堀越麗禾。

昨年10月に開催されたファッションショー「Rakuten GirlsAward 2025 A/W」が初めてのランウェイとなった麗禾は、メイクをした姿で堂々とポージングを披露。歌舞伎や日本舞踊といった伝統の分野だけでなく、次々に新しいフィールドに挑戦する姿をカメラが追った。日本テレビの公式Xでも麗禾の姿を公開している。

麗禾のランウェイ姿に「麻央さん成長見たかっただろうね、素敵に輝かれてますよ」「ずいぶんと大人っぽくなってる」「目がお父さんに似てますね。でもその奥にお母さんの面影もちゃんとある」「これからのご活躍楽しみにしています」などのコメントが寄せられた。 2010年に市川團十郎白猿と麻央さんは結婚し、11年に長女の麗禾、13年に長男の勸玄が誕生。17年に麻央さんが乳がんで闘病生活の末、亡くなった。