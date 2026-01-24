【ニューヨーク＝木瀬武】２３日のニューヨーク外国為替市場で、対ドルの円相場が一時、約１か月ぶりの円高水準となる１ドル＝１５５円６０銭台に急騰した。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が市場参加者に為替水準を尋ねる「レートチェック」を実施したとの情報が伝わり、為替介入への警戒感から円買い・ドル売りが広がった。

円相場はこの日の取引開始直後、１ドル＝１５８円台前半で推移していたが、市場関係者の間でレートチェックの情報が伝わると、一気に３円近く円高が進んだ。為替取引などを手がける米バノックバーン・グローバル・フォレックスのマーク・チャンドラー氏は「米財務省とＦＲＢが動いたようだ」と語った。

レートチェックは為替介入の直前に行われることが多く、市場をけん制する意味合いもある。日本銀行も日本時間２３日の金融政策決定会合後に実施したとの見方があり、１ドル＝１５９円台まで進んでいた円相場は２円ほど円高に振れた。米市場での値動きも含めると、計３・６円ほど円高が進んだ形だ。

市場では「米政府がレートチェックで協力し、日本政府がニューヨーク市場で数兆円規模のドル売り円買いの介入を実施した可能性がある」（野村総合研究所の木内登英氏）との見方もある。

２０２４年７月には１ドル＝１６１円台の水準で為替介入が行われた。片山財務相は過度な円安の進展に対しては「あらゆる手段を含めて断固たる措置をとる」と述べていた。