「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８・５」（２４日、都内）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、メーンイベントのｓａｋｋｋｉ−メカ君は、壮絶な打撃戦の末に、ｓａｋｋｋｉが判定３−０で勝利した。

１分３回キックルールで対戦。ゴングから互いに拳を振りまわし、壮絶な殴り合いを展開。２回を終えても決着がつかず、最終ラウンドへ。互いに死力を尽くした展開となったが、最後まで前に続けたｓａｋｋｋｉに軍配が上がった。

試合後、勝利者インタビューでｓａｋｋｋｉは「勝ったぜ〜。白川陸斗とやるってこと？アンサー返してくれよ」と呼びかけると、白川がリングに上がり、「ｓａｋｋｋｉ、最高な殴りあいやったよ。メカ君によく勝ったな。お前とやったらええ殴り合いできると思うわ。ただ、まだまだやぞ。今のままやったらボコボコにされるだけやぞ。じゃあ、ＭＭＡでやろか」とＭＭＡ戦を受諾。ｓａｋｋｋｉは「かっこいいね〜。ありがとうございます、先輩。ＢＤではお前より俺が先輩だからな」と言い放つと、白川も「そんな甘い世界ちゃうからな。しっかり実力差みせつけたるわ」と制裁を宣言した。

３月名古屋のＢＤ１９での格闘家の白川陸斗との対戦を懸けた戦い。ｓａｋｋｋｉは他団体での試合での反則負けを白川からとがめられたことで、怒り狂ってつっかかり、対戦を要求。ＢＤ１８のオーディションでは白川がスパーリングを受諾したが、ｓａｋｋｋｉはスパーリングについては号泣拒否。情緒不安定な様子が視聴者から心配されていた。今大会の事前ＶＴＲでは「薬中だと勘違いされてガサ入れが入りました。やってないのに。常時あのテンションなわけねえだろ。大丈夫です。皆さん」と語っていた。メカ君も当初は芦澤竜誠を標的としていたが、白川への挑戦を求めてきていた。