タレントの三上悠亜さん（32）が2026年1月16日、自身のインスタグラムを更新。チアリーダーの衣装ショットを披露した。

チアリーダーの衣装ショット

三上さんは、タンクトップにパーカーを羽織ったカジュアルコーデや、タイトなデザインのミニ丈のチアリーダーの衣装姿を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、白いパーカーを羽織り、白いタンクトップと水色のハーフパンツを着用。グッズが並ぶ棚をバックに、キャップをかぶり、ポーズをきめて笑顔をみせていた。

3枚目では、タイトなデザインの白を基調としたチアリーダーの衣装を着用。両手で自身の名前がデザインされたタオルを広げ、微笑んでいた。4枚目では、両手でタオルをかかげて、抜群のスタイルを披露していた。

この投稿には、「チア悠亜さん格別すぎー」「綺麗」「かわいい〜」「服装オシャレで可愛いです」「超超超超超絶かわいい」といったコメントが寄せられていた。

三上さんは25年12月、台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入した。