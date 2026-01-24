中日・福永裕基内野手が２４日、ナゴヤ球場で練習を行った。日本新薬（京都）で行っていた自主トレを２３日に打ち上げ、「動きも良くなってきている実感がある」とうなずいた。

昨季は、３月１８日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で、右膝内側側副靱帯（じんたい）を損傷。５月に実戦復帰するも、同２７日のヤクルト戦（神宮）で本塁にヘッドスライディングした際に左手関節を骨折し、再び戦列を離れた。リハビリを経て、９月５日に再昇格したが、２０試合で打率１割７分３厘、１本塁打、３打点にとどまった。

相次ぐ故障に泣かされ、このオフは、「けがしない体作り」をテーマに体力強化。トレーナーの助言で、トレーニングメニューを増やし、体のバランスの左右差を改善した。体の使い方を見直し、ウエートで筋力アップしたことで「打撃でのインパクトの強さが出てきた。キャンプでやってみないと分からないけど、感じはすごくいい」と手応えを口にした。

リベンジに燃える今季は、新加入のサノーや田中、ボスラー、石川らとレギュラーを争う。この日は、ホームランウイング新設に向けて、改修工事中のバンテリンドームが報道陣に公開された。本塁から右中間、左中間フェンスまでの距離がこれまでより６メートル近くなる。「フェン直だった打球が（スタンドに）入るのと入らないのでは全然違う」。広角に打ち分ける技術に、パンチ力を兼ね備える福永にとっては、追い風となる。

春季キャンプは、１軍（北谷）スタートが決まった。「（レギュラーを）つかみにいかないといけない。しっかりアピールして、ガツガツいきたい」。けがを乗り越えた背番号７が、輝きを取り戻す。